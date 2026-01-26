Zmiana szyldów w Grupie Orlen

Marka PGNiG zmienia się na Orlen, a nazwa spółki z PGNiG Obrót Detaliczny na myOrlen - poinformował w poniedziałek koncern. Według niego, ujednolicenie marki pozwala na oferowanie klientom zintegrowanych usług energetycznych oraz rozwój platformy cyfrowej Orlen Vitay.

„Marka PGNiG zmienia się w Orlen, a nazwa spółki z PGNiG Obrót Detaliczny na myOrlen” - ogłosił w poniedziałek koncern. Wyjaśnił jednocześnie, że ujednolicenie marki pozwala na oferowanie klientom zintegrowanych usług energetycznych i rozwój platformy Orlen Vitay w kierunku super-aplikacji.

Zniknięcie marki PGNiG nie odbije się na klientach

Marek Balawejder, odpowiadający w zarządzie Orlenu za segment Consumers and Products podkreślił, że platforma Orlen Vitay, która zapewni w jednym miejscu możliwość zarządzania usługami energii, gazu, paliw oraz nowoczesnych rozwiązań dla domu i biznesu to odpowiedź na rosnące oczekiwania klientów.

Koncern zapewnił, że zmiana marki PGNiG na Orlen i nazwy spółki PGNiG Obrót Detaliczny na myOrlen nie wymaga od dotychczasowych klientów podejmowania żadnych dodatkowych działań - bez zmian pozostają obowiązujące umowy, numery rachunków bankowych, sposoby płatności, faktury wystawione przed zmianą nazwy, kanały kontaktu oraz lokalizacje Biur Obsługi Klienta, które będą funkcjonować pod marką Orlen.

Z końcem stycznia znika PGNiG - z bardziej rozpowszechnionych marek w polskim biznesie / autor: Fratria / Andrzej Wiktor

Od 28 stycznia rusza kampania informacyjna

Jak zapowiedział koncern, w związku z wdrażanymi zmianami 27 stycznia ruszy strona internetowa myorlen.pl, gdzie znajdą się „wszystkie kluczowe informacje”, natomiast 28 stycznia** rozpocznie się kampania informacyjna, w tym mailingowa, skierowana do klientów oraz w mediach, także społecznościowych.

Koncern przypomniał, że myOrlen sp. z o.o. - dawniej PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. należy do Grupy Orlen od kilku lat. Podkreślił przy tym, że wprowadzane ujednolicenie marki oraz zmiana nazwy spółki „to naturalny kierunek rozwoju”.

Marka Orlen ma 25 lat

Koncern zwrócił uwagę, że Orlen jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek z ponad 25-letnią historią. Zaznaczył jednocześnie, że marka ta coraz częściej kojarzona jest przez klientów indywidualnych nie tylko ze stacjami paliw, ale także z szeroko rozumianymi usługami energetycznymi.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie, oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych modułowych reaktorach SMR.

Przejęcie PGNiG przez Grupę Orlen w ramach budowy multienergetycznego koncernu nastąpiło w listopadzie 2022 r.

Dotychczasowy PGNiG Obrót Detaliczny, którego nazwa zmienia się obecnie na myOrlen, to podmiot, zajmujący się sprzedażą gazu ziemnego w Polsce. Z usług spółki korzystają zarówno klienci indywidualni, jak również małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Ogłaszając na początku 2025 r. zaktualizowaną strategię Grupy Orlen, koncern informował, że „w perspektywie 2035 r. podwoi liczbę aktywnych użytkowników systemu Vitay do 10 mln i sfinalizuje proces integracji sprzedaży detalicznej paliw i energii do jednego podmiotu”. Orlen podkreślił wówczas, że „zintegrowany segment Consumers & Products” pozwoli dostarczać klientom „kompleksową ofertę multienergetyczną, dostępną na platformie Vitay”.

W listopadzie 2025 r. Orlen informował PAP, że „dąży do spójnej identyfikacji wizualnej wszystkich spółek, które są częścią grupy kapitałowej”. „Obecnie we współpracy m.in. z PGNiG Obrót Detaliczny trwają intensywne prace nad nową nazwą spółki, która będzie odpowiadać jej wyzwaniom i wpisywać się w strategiczne cele, budując wartość i wzmacniając synergie w ramach Grupy Orlen” - przekazał wtedy koncern.

Orlen dodał wówczas, iż zakłada, że proces ten zakończy się w ciągu najbliższych miesięcy, a jego finalnym efektem będzie wspólny brand.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Podatki za Tuska: ukryta podwyżka PIT dla 3 mln Polaków

Złota kotwica w NBP

Obajtek ostrzega: milionom Polaków grozi ruina finansów

»»Unijny podatek ETS2 dotknie boleśnie Polaków – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24