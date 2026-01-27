Od 29 stycznia. Drastyczne kary dla kierowców
Od 29 stycznia 2026 roku wchodzą w życie nowe przepisy drogowe, które przewidują surowsze kary za szybką jazdę. Oto najważniejsze zmiany.
Rażące przekroczenie prędkości
Kierowcy, którzy przekroczą prędkość w sposób rażący mogą trafić do więzienia na okres od 3 miesięcy do 5 lat. Kara ta nie jest zależna od tego, czy doszło do wypadku – wystarczy samo przekroczenie prędkości.
Konfiskacja samochodu
Kierowcy, którzy prowadzą pojazd w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila alkoholu) i mają sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, mogą stracić swój samochód.
Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów
Rząd wprowadza dożywotni zakazu prowadzenia pojazdów, dla kierowców, którzy:
- Prowadzą pojazd w stanie nietrzeźwości po raz drugi,
- Złamali sądowy zakaz prowadzenia pojazdów,
- Spowodowali wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu,
- Uciekli z miejsca wypadku lub próbowali zataić swój stan nietrzeźwości.
Nielegalne wyścigi i driftowanie
Uczestnicy nielegalnych wyścigów, zlotów samochodowych czy driftowania mogą trafić do więzienia na 3 miesiące do 5 lat. Jeśli w wyniku takich wydarzeń dojdzie do śmierci lub poważnych obrażeń, kara wzrośnie do 1 roku do 10 lat więzienia. Dodatkowo, sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów.
pap, jb
