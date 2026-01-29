Złoto na huśtawce

Co dzień to nowy rekord. Złoto bez problemu przebiło poziom 5,5 tys. dol. za uncję, by nagle spaść o 5 proc. w ciągu czwartkowego popołudnia. Tydzień temu Goldman Sachs szacował, że 5,4 tys. dol. osiągnie do końca tego roku. Czy prognozy na rynku metali szlachetnych to dzisiaj wróżenie z fusów?

Biorąc pod uwagę ostatnie estymacje największych banków, tak by się mogło wydawać. Deutsche Bank spodziewał się ceny 4,9 tys. dol. za uncję w tym roku, USB - 5-5,4 tys. dol., Bank of America - 4,5 tys. dol. Wszystkie te szacunki to już historia, tak samo jak prognoza Goldman Sachs, który przed tygodniem podniósł docelową cenę złota na koniec roku z 4,9 tys. dol. do 5,4 tys. dol.

Złoto lepsze niż fartcoin

Wzrosty są szybkie i niespodziewane, tak samo zresztą jak gwałtowne spadki (dzisiaj w ciągu godziny notowania złota spadły o ponad 400 dol., po czym znowu zaczęły rosnąć). Całkiem możliwe, że to nie koniec gwałtownych wzrostów i niespodziewanych spadków. Poza potężnym impulsem ze strony banków centralnych, do gry - i to w skali globalnej - włączyli się inwestorzy detaliczni. Ich wejście na rynek to gwarancja jeszcze większej zmienności.

O fali drobnych graczy, którzy uwierzą w siłę złota i zaczną masowo w nie inwestować, pisał już w październiku 2025 roku Nikolaos Panigirtzoglou, strateg ds. rynków globalnych w JP Morgan, którego notatkę przypomniał portal MarketWatch. Nabrała ona teraz szczególnego znaczenia, bo po po wydarzeniach w Wenezueli, na Grenlandii, w obliczu nadchodzącego rozstrzygnięcia napięć wokół Iranu rynek rozgrzany jest do czerwoności, a pytania o przyszłość stają się coraz bardziej dramatyczne.

Znakiem przełomu dokonującego się w świecie metali szlachetnych - którego materialnym wyrazem jest szalony rajd złota - jest fakt, że platforma Coinbase - jedna z największych giełd kryptowalut na świecie, dodała w tym tygodniu kontrakty terminowe na miedź i platynę. „To jasno pokazuje - pisze Steven Goldstein w Market Watch - że ruch ten jest teraz napędzany przez typową „ulicę” ang. retail crowd of investors). Po co komu „fartcoin” (spadek o 83 proc. od szczytu w lipcu), skoro można handlować metalami, które cieszą się popularnością od 6 000 lat?”

Fartcoin to absurdalny produkt spekulacyjny, należący do tzw. memecoinów, czyli tokenów, których wartość opiera się niemal wyłącznie na humorze. Cena fartcoina zależy od tego, czy ludzie nadal uważają żart (w formie tokenu) za zabawny. Podobno - choć może być to jedynie narracja marketingowa - cyfrowe transakcje fartcoinami są potwierdzane dźwiękiem… „puszczania bąka„.

Wyboista droga do rekordu

Ze względu na rosnącą niepewność na rynkach i ich skrajną nieprzewidywalność, analitycy coraz częściej twierdzą, że złoto w portfelu w pewnym stopniu zastępuje obligacje. W obecnych realiach większym zagrożeniem jest inflacja i dewaluacja waluty niż głęboka recesja, przed którą mają chronić papiery skarbowe.

Nikolaos Panigirtzoglou - przypomina Market Watch - obliczył, co by się stało, gdyby prywatne alokacje w złoto — obecnie szacowane na 3 proc. portfeli — wzrosły w nadchodzących latach do 4,6 proc., w miarę jak inwestorzy będą zamieniać obligacje długoterminowe na kruszec: „Alokacja na poziomie 4,6 proc. oznaczałaby teoretyczną cenę złota w przedziale 8 000–8 500 dol.”.

Droga do 8,5 tys. dol. może jednak być wyboista. Panigirtzoglou ostrzega przed ryzykiem korekty lub powrotu do niższych średnich poziomów w krótkim terminie.

Na przykład Citibank - chyba najbardziej konserwatywny bank prognozujący ceny kruszców - spodziewa się korekty do 2,5-3,2 tys. dol. za uncję jeszcze w tym roku.

Rynek jest technicznie wykupiony, więc korekta - choć może nie na taką skalę, jak przewiduje Citi - jest całkiem możliwa. Ostatniego słowa nie powiedziały też obligacje, których rentowności - przy skutecznej polityce banków centralnych - mogą wzrosnąć. Obligacje dają jednak regularne odsetki, których złoto nie daje.

Stanisław Koczot, zastępca redaktora naczelnego wGospodarce.pl i „Gazety Bankowej”

