Senator Bierecki: bardzo niepokojące informacje o KSeF

Ruszył Krajowy System e-Faktur (KSeF), wokół którego wciąż gromadzą się liczne, nierozwiane dotąd wątpliwości. Minister finansów chwalił się, że do systemu wpłynęły już tysiące faktur, ale przedsiębiorcy obawiają się, że nieuprawnione podmioty mogą mieć wgląd do istotnych informacji gospodarczych. Zwłaszcza, że wciąż ujawniane są nowe niepokojące informacje o strukturze systemu. Senator Grzegorz Bierecki wezwał ministra finansów do wyjaśnień – pisze portal wPolsce24.tv

Zagraniczne podmioty z dostępem do KseF?

Jeszcze przed 1 lutego wokół KSeF pojawiło się wiele znaków zapytania.

Główne obawy dotyczyły firmy Imperva (Thales), która jest pośrednikiem w przepływie danych między podatnikiem a resortem finansów. W mediach społecznościowych pojawiły się wpisy, które jasno wskazują, że dane dostępne w systemie rzeczywiście przechodzą przez zagraniczną firmę. Świadczyć ma o tym może m.in. adres IP, widniejący w systemie.

Impreva, która pojawia się podczas analizy przepływu faktur wprowadzanych do KSeF, jest częścią Thales Group. Głównym udziałowcem wspomnianej grupy jest rząd Francji posiadający 26,60 proc. akcji. Mniejszościowi akcjonariuszami są Dassault Aviation – 25,59 proc. oraz BlackRock/Vanguard – 43,88 proc. Ostatni z podmiotów posiada udziały także w Dassault Aviation - francuskim koncernie lotniczo-kosmicznym.

Ogromny niepokój przedsiębiorców

Wszystkie te informacje budzą ogromny niepokój przedsiębiorców.

Choć ministerstwo tłumaczy, że system jest szczelny i bezpieczny, to jego architektura zmusza do poważnych pytań. Czy zagraniczne firmy mogą znać obroty lub kontrahentów naszych firm? Czy wystawiając im taką wiedzę na tacy, mogą spodziewać się wrogich przejęć ze strony zagranicznych podmiotów? Czy te, mając wiedzę o tym, w jakiej są sytuacji finansowej są rodzime firmy, nie będą chciały takiej przewagi wykorzystać w biznesie?

Senator Bierecki chce odpowiedzi na mnożące się wokół systemu pytania

Senator Grzegorz Bierecki zapowiedział już, iż wezwie ministra finansów do przedstawienia danych o funkcjonowaniu Krajowego Systemu eFaktur, bezpieczeństwie danych w nim zawartych i podmiotach zaangażowanych w obsługę tego systemu.

Docierają do mnie bardzo niepokojące informacje w sprawie dostępu do danych i meta danych KSeF. Będę wnioskował o przedstawienie informacji przez ministra finansów w tej w sprawie na najbliższym posiedzeniu Senatu - zapowiedział b. szef senackiej komisji finansów.

