Duże zmiany w L4. Nowe uprawnienia kontrolerów

Od 13 kwietnia 2026 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadzi istotne zmiany w zasadach orzecznictwa oraz kontroli zwolnień lekarskich. Co nas czeka?

Nowelizacja przepisów zakłada włączenie do systemu orzeczniczego nowych grup zawodowych. Oprócz lekarzy część orzeczeń będą mogły wydawać pielęgniarki, pielęgniarze oraz fizjoterapeuci posiadający tytuł specjalisty. Kontrolerzy zyskają nowe uprawnienia, w tym prawo weryfikacji tożsamości osób przebywających na L4.

Przybędzie orzeczników

Celem zmian jest przyspieszenie procedur i ograniczenie kolejek. Nowe kompetencje mają jednak jasno określone granice – fizjoterapeuci będą orzekać wyłącznie w sprawach rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, natomiast pielęgniarki i pielęgniarze zajmą się oceną niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jednocześnie rozszerzone zostaną uprawnienia ZUS w zakresie kontroli zwolnień lekarskich.

Bardziej gruntowne kontrole

Kontrolerzy zyskają prawo weryfikacji tożsamości osób przebywających na L4 oraz przeprowadzania kontroli w miejscu ich pobytu, w tym w domu. Kontrole obejmą także zwolnienia związane z opieką nad chorym członkiem rodziny oraz osoby po ustaniu ubezpieczenia chorobowego. ZUS będzie mógł żądać informacji nie tylko od ubezpieczonych, ale również od pracodawców i lekarzy, co ma zwiększyć przejrzystość systemu i ograniczyć nadużycia.

Rola lekarzy-orzeczników wciąż wiodąca

Kluczowym ogniwem w systemie wydawania orzeczeń wciąż będą lekarze, jednak i w tym wypadku nastąpią zmiany. W ZUS będą mogli pracować także lekarze w trakcie specjalizacji lub z odpowiednim stażem zawodowym.

Źródło: rynekzdrowia.pl

Oprac. GS

