KSeF. Wrogie przejęcie wrażliwych danych z biznesu?

„Dochodzą informacje, że mamy do czynienia z systemem, który obsługiwany jest przedmiot zagraniczny, że serwery znajdują się za granicą. Ten system to ogromna masa informacji o transakcjach polskich podmiotów, informacja o łańcuchach dostaw, informacja o cenach stosowanych, wielkościach zamówień” - mówił , komentując kontrowersje związane z KseF, senator Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Bierecki – relacjonuje portal wPolityce.pl.

Senator Grzegorz Bierecki w programie Telewizji wPolsce24 zabrał głos na temat Krajowego Systemu e-Faktur.

Dochodzą informacje, że mamy do czynienia z systemem, który obsługiwany jest przedmiot zagraniczny, że serwery znajdują się za granicą. Ten system to ogromna masa informacji o transakcjach polskich podmiotów, informacja o łańcuchach dostaw, informacja o cenach stosowanych, wielkościach zamówień. Dane muszą być szczególnie chronione. Z informacji, które pojawiły się po uruchomieniu tego systemu, możemy być poważnie zaniepokojeni, że nie trzeba będzie przedsiębiorców inwigilować, poszukiwać danych wynajmując detektywów i szpiegując ich. Można będzie zobaczyć to przez system e-faktur wszystkie informacje dotyczące polskiej gospodarki — zauważył.

Niebezpieczeństwo wrogich przejęć

Senator Bierecki zwrócił uwagę, że jeżeli ktoś będzie chciał dokonywać przejęć polskich firm, to ma je „wystawione jak na talerzu”.

Jest powód do obaw. Jest potrzeba być może szybkiej korekty przepisów, albo samego trybu wdrożenia — ocenił.

Po 1 lutego w ten system weszło około 6 000 przedsiębiorstw. 1 kwietnia wejdzie 1 400 000. A okazuje się, że ten system zaczyna mieć kłopoty przy 6 000 podmiotów. A co się wydarzy, kiedy będzie ich 1 400 000? — pytał.

