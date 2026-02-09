Już blisko 16 mld zł na kontach rolników

Na konta rolników systematycznie trafiają środki z tytułu dopłat za 2025 rok. Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do tej pory wypłacono łącznie 15,66 mld zł, a proces przekazywania pieniędzy wchodzi obecnie w fazę płatności końcowych. Choć formalny termin realizacji wypłat upływa z końcem czerwca, ARiMR zapowiada intensyfikację działań, by jak najszybciej przekazać należne środki.

Dotychczas rolnicy otrzymali blisko 13,1 mld zł w ramach płatności bezpośrednich oraz 2,57 mld zł płatności obszarowych, obejmujących m.in. ONW (obszary z ograniczeniami naturalnymi), działania rolno-środowiskowo-klimatyczne i rolnictwo ekologiczne. Po zakończeniu etapu zaliczek agencja realizuje płatności końcowe, które trafiają do beneficjentów po wydaniu decyzji administracyjnych.

Kto pierwszy?

W pierwszej kolejności środki otrzymują rolnicy poszkodowani przez anomalie pogodowe, zgłaszający wystąpienie siły wyższej oraz ci, którzy ucierpieli na skutek działań nieuczciwych kontrahentów. Dla wielu gospodarstw środki z płatności końcowych są kluczowe w kontekście wiosennych prac polowych, rosnących kosztów produkcji i zmiennej sytuacji rynkowej.

Poważna operacja finansowa

W całej kampanii tegorocznych dopłat do rolników ma trafić około 19,2 mld zł, co czyni ją jednym z największych transferów środków pieniężnych realizowanych w polskim rolnictwie. Jedno jest pewne – proces wchodzi w decydującą fazę, a najbliższe tygodnie przyniosą producentom rolnym kolejne miliardy.

Źródło: agronews.com.pl

