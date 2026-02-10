Miła niespodzianka dla emerytów, kłopot dla rządu: emerytury wyższe niż zakładał budżet

Już wiadomo, o ile wzrosną emerytury w tym roku. Po wczorajszych danych GUS o przeciętnym wynagrodzeniu w 2025, dysponujemy pełnymi danymi o wzroście wskaźnika waloryzacji. Wyniesie on 5,3 proc. To prawie 0,5 pkt proc więcej, niż zakładał rząd Tuska.

Waloryzacja emerytur opiera się na dwóch wskaźnikach publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Kluczowe wskaźniki

Pierwszym jest tzw. inflacja emerycka za poprzedni rok (różni się o zwykłej CPI m.in. tym, że udział żywności i leków jest w niej znacznie wyższy). Drugi to realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2025 roku. Pierwszy parametr poznaliśmy 15 stycznia (4,2 proc.), drugi właśnie teraz (5,5 proc.). Wskaźnik waloryzacji wylicza się dodając do inflacji emeryckiej co najmniej 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń (można go podnieść, ale rząd zdecydował, że próg za ubiegły rok zostanie na minimalnym poziomie, czyli 20 proc.).

Waloryzacja oznacza, że od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura będzie wynosić 1978,49 zł brutto. Emeryt dostający brutto np. 4000 zł, od marca dostanie 212 zł więcej, a 5000 zł - 265 zł.

W górę inne świadczenia

Waloryzacja o 5,3 proc. oznacza również podwyżkę dodatkowych świadczeń, np. „Trzynastka” będzie równa najniższej emeryturze, tak samo jak a „Czternastka”, z tym, że w wjej przypadku obowiązuje próg dochodowy w wysokości 2 900 zł brutto (powyżej według zasady “złotówka za złotówkę”).

Waloryzacja obowiązuje od 1 marca 2026 roku, ale pieniądze trafią do emerytów w różnych terminach, zgodnie z harmonogramem wypłat ZUS - 5., 10., 15., 20., lub 25. dnia miesiąca.

Waloryzacja emerytur i rent jest odpowiedzią na spadek siły nabywczej pieniądza. Jej celem jest urealnienie wartości wypłacanych świadczeń.

Tegoroczna waloryzacja będzie większa, niż zakładał rząd. Według jego planów, miała ona wynieść 4,88 proc. Jak wyliczyli ekonomiści banku PKO BP, koszt waloryzacji będzie o około 4 mld zł wyższy niż pierwotnie planowano, co stanowi dodatkowe 0,2 proc. wydatków sektora finansów publicznych.

