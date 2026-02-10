Małaszewicze. Polska może zarobić 50 miliardów zł z „Suchego Portu”

Małaszewicze, określane „bramą do Europy” na Nowym Jedwabnym Szlaku, mają szansę na ogromny rozwój poprzez nowoczesny hub logistyczny. Nowy projekt ustawy zakłada nawet 50 miliardów złotych wpływów do budżetu państwa. Ustawa, nazwana przez posła Janusza Kowalskiego projektem „Bierecki-Stefaniuk”, trafiła do Kancelarii Sejmu.

Bardzo ważny punkt na mapie Polski

Małaszewicze, strategiczny punkt na granicy UE z Białorusią, mają szansę na ogromną modernizację. Projekt nowej ustawy zakłada miliardowe inwestycje w region, co umożliwi dalszy rozwój „bramy do Europy” na Nowym Jedwabnym Szlaku.

CZYTAJ TYLKO U NAS: Bitwa o Małaszewicze. Inwestycja czeka na decyzje rządu

Co zmieni inwestycja? 50 miliardów do budżetu, wiele miejsc pracy oraz promocję Polski Wschodniej

Inwestycja w Małaszewicze ma na celu podwojenie przepustowości terminalu, zwiększając liczbę pociągów z 16 do ponad 30 par dziennie. Kluczowe zmiany to cyfryzacja zarządzania ruchem, przyspieszenie odpraw celnych oraz skrócenie czasu oczekiwania kontenerów. Projekt przyczyni się do rozwoju wschodniej Polski, tworząc nowe miejsca pracy i zatrzymując młodych ludzi w regionie.

Rozbudowa hubu przyniesie również znaczące zyski dla państwa — nawet 50 miliardów złotych w ciągu 10 lat z tytułu cła i VAT. Nowa ustawa jest odpowiedzią na dotychczasowe opóźnienia i zagrożenie utraty konkurencyjności polskiego korytarza transportowego.

O Małaszewiczach

W szczytowych okresach przez Małaszewicze przechodziło nawet 90 proc. lądowego ruchu towarowego z Chin do Europy. Jak podaje portal wPolsce24, mimo ogromnego potencjału i wzrostu przewozów o 5700 proc. w latach 2014–2021, infrastruktura regionu funkcjonuje na granicy wydolności.

Ta inwestycja jest opóźniona o 2 lata. Naszym obowiązkiem, jako parlamentarzystów, jest dokonanie aktualizacji wciąż obowiązującej ustawy i stąd inicjatywa panów posłów, aby dokonać poprawek uruchomić środki na finansowanie rozbudowy portu logistycznego w Małaszewiczach w tym roku jeszcze o 26 milionów. Te środki mają pochodzić w całości z rezerwy, która jest w dyspozycji premiera. Są w budżecie środki na finansowanie rozbudowy Małaszewicz, musi być tylko wola – cytuje słowa senatora Grzegorza Biereckiego portal wPolsce24.pl

Szacowane wpływy z tytułu cła i VAT na poziomie 50 miliardów złotych w ciągu 10 lat stanowią ogromny potencjał dla polskiej gospodarki.

Gigantyczna inwestycja na lata

Nowy projekt ustawy zakłada przekazanie spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. skarbowych papierów wartościowych o łącznej wartości przekraczającej 3,3 miliarda złotych.

Harmonogram finansowania podaje portal wPolsce24:

2026 r. – 229 677 000 zł

2027 r. – 989 331 000 zł

2028 r. – 897 104 000 zł

2029 r. – 780 336 000 zł

2030 r. – 498 852 000 zł

Środki te zostaną przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego PKP PLK, co pozwoli spółce celowej - Cargotor sp. z o.o. - na sprawną realizację modernizacji.

Na podstawie wPolsce24, jb