Przepracowała jeden dzień w życiu. Szok, jaką emeryturę ZUS jej wypłaca

Choć brzmi to nieprawdopodobnie, ZUS wypłaca emeryturę w wysokości… 2 groszy miesięcznie. To przykład seniorki, która przepracowała zaledwie jeden dzień w swoim życiu zawodowym.

Przepisy wprowadzone w 1999 roku, które nadały prawo do świadczeń każdemu, kto odprowadził choćby jedną składkę.

Takie mikroskopijne wypłaty są efektem krótkotrwałych zatrudnień oraz pracy w szarej strefie.

Co ważne, liczba osób otrzymujących minimalne świadczenia wzrosła z 24 tysięcy w 2011 roku do ponad 433 tysięcy w 2024 roku, co pokazuje rosnący problem finansowego wykluczenia seniorów.

biznesinteria, jb