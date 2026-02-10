Seniorom brakuje pieniędzy na podstawowe potrzeby

Blisko połowa emerytów rezygnuje z własnych potrzeb, by związać koniec z końcem – tak wynika z najnowszego badania opinii Funduszu Hipotecznego DOM.

Aż 48 proc. seniorów szuka tańszych zamienników produktów i usług, by zaoszczędzić. Co trzeci emeryt oszacował, że jego miesięczne koszty życia wzrosły o 300-500 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wzrost cen dotyczy szczególnie leków, wyrobów medycznych, rachunków za prąd, gaz, wodę i ogrzewanie. Coraz droższe stają się również usługi, takie jak wizyta u fryzjera, drobne naprawy czy transport, obejmujący ceny biletów i paliwa.

Badanie

Seniorzy wskazują, że najbardziej podrożały codzienne zakupy (71 proc.), leki (54 proc.) oraz rachunki (52 proc.). Również usługi, takie jak fryzjer czy naprawy (34 proc.), oraz transport (22 proc.) stały się droższe. Z danych Eurostatu wynika, że stopa oszczędności w Polsce wynosi 9,69 proc. , co oznacza, że po pokryciu wydatków na życie zostaje średnio mniej niż 10 proc. dochodu na oszczędności.

Emeryci nie mają wyboru

Aby poradzić sobie z rosnącymi kosztami, 48 proc. emerytów szuka promocji, 27 proc. ogranicza wydatki, a 7 proc. podejmuje dodatkową pracę lub szuka innych źródeł dochodu. Tylko 3 proc. zwraca się o wsparcie do rodziny.

Wysokość emerytury nie wystarcza na życie

Pomimo trudności, 30% seniorów twierdzi, że ich budżet wystarcza na życie i pozwala coś odłożyć, a 31 proc. deklaruje, że środki starczają na bieżące potrzeby. 21 proc. mówi, że musi sobie odmawiać. Coraz ważniejsze stają się rozwiązania poprawiające płynność finansową, jak renta dożywotnia za nieruchomość, która może pomóc seniorom uzyskać dodatkowe pieniądze bez potrzeby pracy.

Na podstawie badania opinii Funduszu Hipotecznego DOM, jb

