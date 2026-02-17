Bundeswehrę będą szkolić Ukraińcy

Ukraińscy żołnierze będą szkolić niemiecką armię, by zwiększyć jej gotowość bojową. Doświadczenie zdobyte przez Ukraińców na froncie ma wspomóc Bundeswehrę w zakresie obsługi dronów oraz wykorzystywania nowoczesnych aplikacji do prowadzenia działań militarnych – informują niemieckie media.

Tajne porozumienie

Porozumienie w tej sprawie podpisali w piątek minister obrony RFN Boris Pistorius oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Niemiecka armia nie ujawnia na razie szczegółów. Wiadomo natomiast, że rozmowy na temat tego, jak Bundeswehra mogłaby skorzystać z doświadczenia ukraińskich sił zbrojnych, trwały od 2025 roku.

Ukraińcy przekażą wiedzę Niemcom

Z upublicznionych informacji wynika, że ukraińscy żołnierze przekażą niemieckim kolegom z wojsk lądowych praktyczną wiedzę zdobytą w walkach z armią rosyjską, ze szczególnym uwzględnieniem użycia dronów.

Ukraińcy pojadą do Niemiec, by szkolić niemieckich żołnierzy

Nie wiadomo jeszcze, jak dokładnie będzie wyglądało szkolenie. Ze względu na trudności Ukrainy z rekrutacją nowych żołnierzy, instruktorzy prawdopodobnie będą przebywać w Niemczech jedynie przez kilka tygodni.

Ukraińscy żołnierze – doświadczeni w boju

Tygodnik „Der Spiegel” napisał, że dla niemieckiego wojska istotne mogą być doświadczenia Ukrainy w zakresie nowoczesnych systemów dowodzenia. Ukraińskie siły zbrojne opracowały stosunkowo proste systemy planowania i kierowania działaniami bojowymi, które funkcjonują jako aplikacje na telefonach komórkowych. Za ich pomocą organizowane są m.in. dostawy amunicji i ewakuacja rannych. W przeciwieństwie do systemów Bundeswehry, które były rozwijane w czasie pokoju i są skomplikowane technicznie, ukraińskie aplikacje sprawdziły się już na froncie i są stale udoskonalane.

