„Chińczykom” wstęp wzbroniony

Szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła podjął decyzję o wprowadzeniu zakazu wjazdu pojazdów wyprodukowanych w Chinach na tereny chronionych obiektów wojskowych - informuje Sztab Generalny WP. Zakaz jest związany m.in. z obawami o bezpieczeństwo danych, które są zbierane przez te pojazdy.

Chińscy szpiedzy na czterech kółkach

Jak poinformowano decyzję sztab podjął „w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka związanego z rosnącą integracją systemów cyfrowych w pojazdach oraz potencjalnej możliwości niekontrolowanego pozyskiwania i wykorzystania danych przez te systemy”. Poza terenem jednostki -

Dowódcy jednostek będą musieli - w miarę możliwości - zadbać o zorganizowanie bezpiecznych miejsc postojowych poza chronionym terenem jednostki, na których właściciele pojazdów będą mogli je zaparkować.

Co więcej, ograniczeniu mają podlegać także inne pojazdy „wyposażone w integralne lub dodatkowe urządzenia umożliwiające rejestrację położenia, obrazu lub dźwięku”. Będą one mogły wjechać na teren jednostek wojskowych tylko pod warunkiem wyłączenia określonych funkcji oraz „przy zastosowaniu odpowiednich środków prewencyjnych”.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Bój o nową Gdynię. „Pieniądze zamiast do Warszawy popłyną do Berlina?”

Rząd nie zaskarży Mercosur! „Kapitulacja przed Brukselą”

Laffer: „moja krzywa działa”. Polska robi błąd z podatkiem

»»Wrócił Tusk - jest drożyzna! – oglądaj „Raport Wiadomości” telewizji wPolsce24

mac