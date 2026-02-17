Przybywa bezrobotnych w Anglii
Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii wzrosła do 5,2 proc. w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku, osiągając najwyższy poziom od blisko pięciu lat – poinformowało brytyjskie Narodowe Biuro Statystyczne.
Równocześnie podano, że roczny wzrost płac w ostatnich trzech miesiącach 2025 r. wyniósł 4,4 proc., co oznacza najniższy poziom od prawie czterech lat. Ale realny wzrost płac, czyli pomniejszony o inflację, wyniósł tylko 0,8 proc.
Wzrost bezrobocia u osób młodych
W szczególności zwraca uwagę poziom bezrobocia w grupie wiekowej 18-24 lata, które w ostatnim kwartale ubiegłego roku wynosiło aż 14 proc. Tak znaczący wzrost bezrobocia potwierdza ostrzeżenia analityków, którzy prognozowali taki właśnie efekt obowiązujących od grudnia zmian w prawie pracy, które zwiększyły koszty ponoszone przez pracodawców.
mac
