SAFE. Błaszczak ujawnia, czym gra Tusk

„Tusk broni Huty Stalowa-Wola? Grabarz tego zakładu występuje teraz w roli adwokata. Za jego rządów znaczna część zakładu została sprzedana Chińczykom i masowo zwalniano pracowników” - przypomina były szef MON Mariusz Błaszczak na portalu X, tłumacząc czym zasłania się Donald Tusk, próbując przekonać społeczeństwo do kolejnej pożyczki.

Trwa wojna o program SAFE. Koalicja 13 Grudnia przegłosowała projekt ustawy, ale prezydent Karol Nawrocki może zdecydować się na zawetowanie kolejnego długu, który chce zaciągnąć obecny premier.

My i tak znajdziemy sposoby, nawet jak będą wetować, żeby przynajmniej część tych środków uratować — powiedział Tusk.

Grabarz Huty w roli adwokata

Zdaniem Mariusza Błaszczaka, określanie programu SAFE jako „pomocy dla Huty Stalowa Wola” jest przykładem typowej manipulacji ze strony obecnego rządu.

„ Manipulacja typowa dla rządu”

Donald Tusk odnosi się również do kwestii przyszłych zamówień dla Huty Stalowa Wola, wskazując na ogromny potencjał w tym sektorze.

Określanie SAFE jako pomocy dla HSW jest manipulacją typową dla tego rządu. Według informacji medialnych z unijnych pożyczek mamy pozyskać około 150 BWP Borsuk, a zapotrzebowanie Wojska Polskiego na te pojazdy to 1400. Biorąc tak duży kredyt i wykorzystując go na tak małą liczbę Borsuków, zamykamy sobie drogę do sfinansowania pozostałych — skonkludował były szef MON.

Michał Wójcik: Tusk i rząd walczą o „kajdany na Polaków”

Michał Wójcik zarzucił byłemu premierowi manipulację i wskazał na niebezpieczeństwo związane z uzależnieniem Polski od zewnętrznych źródeł finansowania.

Premier Donald Tusk mówi o zamachu na Hutę Stalowa Wola w sytuacji zablokowania programu SAFE. Mowa o zamówieniach w przyszłości na 20 miliardów złotych. Doskonale wie, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zagwarantować portfel zamówień, zdobywając środki poprzez emisję obligacji na własnych zasadach i przy podobnym koszcie, a nie na zasadach unijnych. Ktoś powiedział, że jesteśmy przeciwni środkom na uzbrojenie? Zadziwia z jaką determinacją ten rząd walczy o program, który nałoży kajdany na Polaków i uzależni od innych państw. A właściwie to mnie już to nie dziwi - informuje na platformie x Michał Wójcik

