Kto zapłaci gminom?
Projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej nakłada na samorządy dodatkowe obowiązki bez wskazania źródeł finansowania ich realizacji, twierdzi Związek Powiatów Polskich.
Projektowane przepisy nic nie mówią o kosztach realizowania nowych zadań przez samorządy. Zdaniem związku, z planowanych regulacji nie wynika, na czym konkretnie ma polegać nowe zadanie ani w jakim zakresie jego realizacja zostanie określona w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy.
Związek Powiatów Polskich zwrócił również uwagę - jak informuje Portal Samorządowy - że brzmienie upoważnienia do wydania rozporządzenia daje ministrowi bardzo szerokie kompetencje do szczegółowego określania zasad realizacji usług opiekuńczych, w tym nawet minimalnej liczby godzin tych usług.
