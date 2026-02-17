Kto zapłaci gminom?

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej nakłada na samorządy dodatkowe obowiązki bez wskazania źródeł finansowania ich realizacji, twierdzi Związek Powiatów Polskich.

Projektowane przepisy nic nie mówią o kosztach realizowania nowych zadań przez samorządy. Zdaniem związku, z planowanych regulacji nie wynika, na czym konkretnie ma polegać nowe zadanie ani w jakim zakresie jego realizacja zostanie określona w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy.

Związek Powiatów Polskich zwrócił również uwagę - jak informuje Portal Samorządowy - że brzmienie upoważnienia do wydania rozporządzenia daje ministrowi bardzo szerokie kompetencje do szczegółowego określania zasad realizacji usług opiekuńczych, w tym nawet minimalnej liczby godzin tych usług.

