Fundusz SAFE. Kaczyński: "dla kogo?" Jest odpowiedź
Fundusz SAFE, oprócz tego, że stanowi zagrożenie z powodu zasady warunkowości i ograniczeń dotyczących miejsca zakupów (co z punktu widzenia Polski jest bardzo szkodliwe), może być także kolejną okazją do nadużyć przez rządzących. Wszyscy pamiętamy jachty, granty dla „swoich” i sposób rozdzielania pieniędzy z KPO – zaapelował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na platformie X.
Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, wyraził swoje obawy dotyczące Funduszu SAFE, wskazując na poważne zagrożenia związane z jego funkcjonowaniem.
Pieniądze jako pole manewru dla władzy Tuska
Według Kaczyńskiego, fundusz nie tylko stanowi zagrożenie z powodu zasady warunkowości oraz ograniczeń dotyczących miejsca zakupów, ale może również stać się polem do nadużyć ze strony rządzących.
Fundusz SAFE, oprócz tego, że stanowi zagrożenie z powodu zasady warunkowości i ograniczeń dotyczących miejsca zakupów (co z punktu widzenia Polski jest bardzo szkodliwe), może być także kolejną okazją do nadużyć przez rządzących. Wszyscy pamiętamy jachty, granty dla „swoich” i sposób rozdzielania pieniędzy z KPO – podkreślił lider PiS.
Pieniądze trafią do sprywatyzowanej firmy, która odegra rolę „pośrednika”?
Kaczyński wskazał również na kontrowersje związane z tym, jak środki z Funduszu SAFE mogą zostać wykorzystane.
Obecnie media donoszą, że znacząca część środków z SAFE ma trafić do sprywatyzowanej firmy, która nie ma żadnego doświadczenia ani zdolności produkcyjnych, a może pełnić jedynie rolę pośrednika, zgarniającego „śmietanę”” – zauważył prezes PIS.
Zadał również kluczowe pytanie: „Pytanie brzmi: dla kogo?”. To pytanie, według prezesa PiS, nie pozostawia wątpliwości co do potencjalnych nieprawidłowości przy rozdziale tych środków.
X, jb
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.