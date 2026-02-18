Post od smartfona i internetu?

Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele katolickim 40-dniowy okres Wielkiego Postu. Dla wiernych jest on wezwaniem do pokuty i nawrócenia. W Środę Popielcową w kościołach odprawiany jest obrzęd posypania głów wiernych popiołem. Metropolita warszawski abp Adrian Galbas zachęca w Wielkim Poście do ograniczenia korzystania z mediów i unikania rozrywki. Jak zaznaczył, post od ekranu jest równie pożyteczny jak ten od pokarmów, a dziś w rozkołysanym informacyjnie świecie – tym bardziej naglący.

Błogosławieństwo i posypanie popiołem odbywają się w czasie mszy świętej bezpośrednio po homilii. Posypując głowy wiernych popiołem, ksiądz wypowiada słowa: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” lub „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, które są wezwaniem do rozpoznania własnej kruchości i ulotności życia.Obrzęd stanowi pozostałość po starożytnej liturgii nakładania pokuty na publicznych grzeszników.

W Środę Popielcową wiernych obowiązuje post ścisły – jakościowy i ilościowy. Katolicy są zobowiązani do zachowania wstrzemięźliwości od spożywania potraw mięsnych. Post ilościowy oznacza, że w Środę Popielcową i w Wielki Piątek można zjeść jedynie trzy posiłki, w tym jeden do syta. Z zachowania postu zwolnieni są chorzy oraz wierni poniżej 14 lat i powyżej 60 lat. Tego dnia wierni nie mają obowiązku uczestnictwa w mszy świętej, choć Kościół zachęca do tego.

Wielki Post to okres liturgiczny mający przygotować katolików do pogłębionego przeżywania najważniejszego dla chrześcijanina wydarzenia – zmartwychwstania Chrystusa. Okres 40 dni jest nawiązaniem do czasu, który Chrystus spędził na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Jezus udał się w miejsce odosobnienia zaraz po przyjęciu chrztu z rąk św. Jana. Wtedy też św. Jan nawoływał do pokuty oraz przygotowania na przyjście Zbawiciela, wołając: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”.

Abp Galbas zachęca do postu od ekranu i mediów

Na początek Wielkiego Postu metropolita warszawski abp Adrian Galbas napisał list do wiernych, w którym przypomniał, że jest to czas „duchowej odnowy”.

Zachęcając do wyjścia wzorem Chrystusa na pustynię, wyjaśnił, że nie oznacza to opuszczenia swojego miejsca zamieszkania, a znalezienie czasu na wewnętrzną ciszę i modlitwę.

„Pustynia jest miejscem milczenia i samotności; to oddalenie od spraw codziennego życia, od hałasu i powierzchowności. Pustynia jest miejscem Absolutu, miejscem wolności, stawiającym człowieka w obliczu pytań ostatecznych (…), jest miejscem łaski. (…) Człowiek spotyka tam swego Stwórcę. Wielkie sprawy zaczynają się na pustyni, w milczeniu i ubóstwie” – napisał abp Galbas, cytując kard. Ratzingera.

Wśród oferowanych przez Kościół katolicki w Wielkim Poście propozycji duszpasterskich wskazał rekolekcje parafialne, Gorzkie żale czy medytację Słowa Bożego podczas nabożeństw drogi krzyżowej.

Metropolita warszawski zachęcił do unikania „gwałtownej rozrywki, udziału nie tylko w hucznych zabawach, ale w ogóle w zabawach”.

„Bądźmy też bardziej oszczędni w korzystaniu z mediów. Nie trzeba poświęcać im tyle czasu, nie muszą tak bardzo angażować naszych emocji i naszych nerwów. W Wielkim Poście nie trzeba pościć jedynie od pokarmów. Post od ekranu jest równie pożyteczny, a dziś w rozkołysanym informacyjnie świecie – jest tym bardziej naglący” - ocenił abp Galbas.

Zachęcił do zaangażowania się w zbliżający się V Synod Archidiecezji Warszawskiej. „Chodzi o to, by spokojnie – w parafiach i wspólnotach poza- i ponadparafialnych – porozmawiać o naszym lokalnym Kościele. Zadajmy sobie proste pytanie: co jest w nim dobre, a zatem wymaga umocnienia i kontynuowania, a co potrzebuje jakiejś zmiany?” – napisał.

Wyjaśnił, że „słuchanie synodalne wymaga powstrzymania osądu, domaga się cierpliwości i pokory”.

„Odwaga rozumienia wymaga cierpliwego i pokornego wchodzenia w sposób myślenia innych, a więc przekraczania własnych schematów, uprzedzeń czy teologicznych uproszczeń. To wymaga duchowej przemiany: uznania, że nie wszystko jeszcze wiem i że moje rozumienie sprawy – jeśli nie przyjmę głosu drugiego – może być niepełne. Aby tak postępować, potrzeba pracy nad pokorą, rezygnacji z kontroli i dominacji nad interpretacją rzeczywistości. Bez tego nie jest możliwe wzajemne zrozumienie, a proces synodalny może się zamienić w spór, w którym każdy szuka jedynie potwierdzenia swoich racji” – napisał.

List zostanie odczytany w najbliższą niedzielę 22 lutego we wszystkich kościołach archidiecezji warszawskiej.

