Ubój na użytek własny po nowemu

Od początku roku obowiązują nowe przepisy weterynaryjne dotyczące uboju zwierząt w gospodarstwach na własne potrzeby. Porządkują one dotychczasowe zasady w tym zakresie, ale jednocześnie wprowadzają więcej obowiązków formalnych i sanitarnych.

Ubój dotyczy m.in. bydła do 12. miesiąca życia, świń, owiec, kóz, drobiu, zajęcy oraz dzikich zwierząt trzymanych w zamknięciu, pod warunkiem że są zdrowe i nie pochodzą z obszarów zagrożonych chorobami zakaźnymi.

Jakie są warunki uboju domowego?

Należy bezwzględnie zachowywać okresy karencji leków. Ubój może odbywać się wyłącznie w gospodarstwie, z którego pochodzi zwierzę lub w innym, zarejestrowanym u powiatowego lekarza weterynarii i zgłoszonym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Z reguły zamiar uboju trzeba zgłosić z 48-godzinnym wyprzedzeniem. Osoba dokonująca uboju musi być w tym zakresie gruntownie przeszkolona, a samo mięso podlega skrupulatnym badaniom. Przepisy szczegółowo regulują również zagospodarowanie odpadów i materiału szczególnego ryzyka. Za naruszenia tych zasad grożą wysokie kary finansowe i przepadek mięsa.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Koniec miodu z szarej strefy?

Zmowa-gigant? Przeszukania w hurtowniach RTV i AGD

Stalowa pętla dla polskich hut?

»»Co dalej z ustawą wiatrakową? Czy polskie hutnictwo przetrwa? – oglądaj „Piatkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24