Informacje
Od marca każda pasieka w Polsce będzie musiała być zarejestrowana i monitorowana przez służby weterynaryjne / autor: Pixabay
Od marca każda pasieka w Polsce będzie musiała być zarejestrowana i monitorowana przez służby weterynaryjne / autor: Pixabay

Koniec miodu z szarej strefy?

Grzegorz Szafraniec

Grzegorz Szafraniec

Dziennikarz gospodarczy i publicysta z ponad 20-letnim doświadczeniem. Redaktor naczelny kilku uznanych miesięczników, głównie z sektora handlu i FMCG. Twórca największego portalu internetowego w sektorze retail – wiadomoscihandlowe.pl. Wydawca programów gospodarczych w TVP S.A. oraz Forum Ekonomicznego w Karpaczu w 2023 r.

  • Opublikowano: 28 stycznia 2026, 14:08

  • Powiększ tekst

Od marca każda pasieka w Polsce będzie musiała być zarejestrowana i monitorowana przez służby weterynaryjne. I nie dotyczy to wyłącznie producentów wytwarzających miód na skalę przemysłową, ale – także hobbystów, działkowców czy osób posiadających zaledwie jeden ul w ogrodzie.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, opublikowanego w Rządowym Centrum Legislacyjnym, obowiązek zgłoszenia do Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczy samego faktu utrzymywania pszczół, niezależnie od liczby uli i celu hodowli. Rejestracji należy dokonać na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem utrzymywania pszczół lub niezwłocznie w przypadku już istniejącej, niezgłoszonej pasieki.

Przez lata panowało przekonanie, że pasieki „na własne potrzeby” są zwolnione z formalności, jednak wszystko zmieniło uznanie pszczół za zwierzęta gospodarskie. Rozporządzenie ma wejść w życie w marcu.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Drewno opałowe będzie drożeć

Jak Ukraińcy uratowali polski rynek pracy. Przełomowy raport

Tusk chce finansowo zagłodzić 600 tys. gospodarstw rolnych

»»Indie nowym partnerem UE; bezrobotni bez wsparcia powiatów – oglądaj „Piatkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych