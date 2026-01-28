Koniec miodu z szarej strefy?

Od marca każda pasieka w Polsce będzie musiała być zarejestrowana i monitorowana przez służby weterynaryjne. I nie dotyczy to wyłącznie producentów wytwarzających miód na skalę przemysłową, ale – także hobbystów, działkowców czy osób posiadających zaledwie jeden ul w ogrodzie.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, opublikowanego w Rządowym Centrum Legislacyjnym, obowiązek zgłoszenia do Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczy samego faktu utrzymywania pszczół, niezależnie od liczby uli i celu hodowli. Rejestracji należy dokonać na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem utrzymywania pszczół lub niezwłocznie w przypadku już istniejącej, niezgłoszonej pasieki.

Przez lata panowało przekonanie, że pasieki „na własne potrzeby” są zwolnione z formalności, jednak wszystko zmieniło uznanie pszczół za zwierzęta gospodarskie. Rozporządzenie ma wejść w życie w marcu.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

