Polscy rolnicy chcą mieć własny… bank

Producenci rolni, eksperci i politycy wracają do koncepcji utworzenia Banku Rolnego, który miałby zapewnić gospodarstwom tańsze i stabilne finansowanie.

W najbliższych tygodniach w Sejmie i w Ministerstwie Rolnictwa mają powstać konkretne założenia nowego systemu. Zdaniem środowisk rolniczych, obecny model, oparty na bankach komercyjnych, nie odpowiada realiom wsi. Dlaczego? Kredyty są drogie, obarczone zmiennym oprocentowaniem, a dostęp do nich bywa ograniczony, zwłaszcza dla gospodarstw znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.

Kredyty oprocentowane na 2 proc.

Proponowane rozwiązania zakładają stworzenie wyspecjalizowanej instytucji lub wydzielonego systemu finansowania z preferencyjnymi kredytami oprocentowanymi na poziomie około 2 proc., długimi okresami spłaty dostosowanymi do cyklu produkcji oraz państwowymi gwarancjami sięgającymi 70-80 proc. wartości kredytu.

Bat na spekulantów?

Bank Rolny miałby być dostępny także dla rolników bez pełnej zdolności kredytowej. Uczestnicy prac podkreślają, że bez systemowych zmian sektor pozostanie wiecznie niedofinansowany, co ograniczy inwestycje i konkurencyjność polskiego rolnictwa.

Prace nad projektem przyspieszą już za kilka dni

Posiedzenie parlamentarnego zespołu poświęcone finansowaniu rolnictwa odbędzie się w Sejmie 26 lutego, a na 5 marca w Ministerstwie Rolnictwa zaplanowano robocze spotkanie dotyczące koncepcji Banku Rolnego.

Według uczestników prac to moment, w którym dyskusja ma przejść z poziomu ogólnych postulatów do konkretnych rozwiązań legislacyjnych i finansowych.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomosci Agro telewizji wPolsce24; Źródło: wiescirolnicze.pl

