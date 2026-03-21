Turbopodwyżki cen paliw! Padną historyczne granice

W przyszłym tygodniu średnia cena diesla na stacjach paliw może przekroczyć rekord z października 2022 r., tj. 8,08 zł/l i ustanowić nowy - prognozują analitycy Refleksu. Drożeć będą też benzyny - o 29 gr na litrze - do 7,19 zł/ l w przypadku 95-ki i 7,86 zł/l w przypadku benzyny 98 - dodali.

Analitycy Refleksu poinformowali w piątek, że średnie detaliczne ceny diesla i benzyny Pb95 w Polsce wynoszą obecnie odpowiednio 7,88 zł/l oraz 6,90 zł/l. Z danych analitycznej firmy wynika, że w skali tygodnia:

► diesel podrożał 24 gr,

► benzyna 37 gr na litrze.

► Za litr autogazu kierowcy płacą 21 gr więcej, a średnia krajowa cena tego paliwa to 3,39 zł/l.

Zapowiada się historyczna drożyzna na rynku paliw

Analitycy uważają, że przyszły tydzień może być pierwszym od października 2022 roku, kiedy średnia krajowa cena diesla na stacjach przekroczy barierę 8 zł/l i dodatkowo może ustanowić nowy historyczny rekord.

Reflex prognozuje, że w przyszłym tygodniu (23-27 marca):

► benzyna Pb95 podrożeje o 29 gr do 7,19 zł/l,

► benzyna 98 ma kosztować 7,86 zł/l, tj. o 29 gr więcej na litrze,

►Diesel będzie kosztował kierowców 8,19 zł/l, czyli więcej o 31 gr na litrze.

Jak przypomnieli analitycy, dotychczasowy rekord średnich cen diesla na stacjach w kraju, ustanowiony w połowie października 2022 roku, to 8,08 zł/l.

„Wówczas stawka podatku VAT dla paliw była obniżona z 23 proc. do 8 proc. Gdyby nie to, w październiku 2022 roku średnia cena diesla na stacjach przekroczyłaby poziom 9 zł/l” - zaznaczyli.

Wskazali, że w piątek rano ropa Brent kosztowała około 109 dol. za baryłkę. Zwrócili uwagę, że po ostatnich wzajemnych atakach na infrastrukturę naftową na Bliskim Wschodzie, nastroje łagodzą medialne doniesienia, że prezydent Trump zakazał stronie amerykańskiej dalszych ataków na irańską infrastrukturę naftową.

Przekazali też, że kolejne nowe rekordy biją ceny ropy w Azji. Ceny benchmarków ropy naftowej dla rynków azjatyckich, które odzwierciedlają koszt importu ropy naftowej z regionu Bliskiego Wschodu z dostawą w maju, wzrosły 19 marca do blisko 167 dol. za baryłkę, ustanawiając nowe historyczne rekordy. W ocenie ekspertów w skali tygodnia oznacza to wzrost o ponad 21 dol. za baryłkę. Drożeje też ropa rosyjska. Ceny rosyjskiej ropy naftowej Urals DAP Indie wzrosły do ponad 118 dol. za baryłkę. Dodali, że w ciągu tygodnia ropa rosyjska Urals podrożała blisko 22 dol. na baryłce.

„Ponad 86 proc. (ok. 13 mln baryłek dziennie) przepływającej przez Cieśninę Ormuz ropy naftowej i ponad 70 proc. produktów naftowych trafiało właśnie na rynki azjatyckie” - podali analitycy.

Zauważyli również, że Saudi Aramco zwiększa eksport ropy naftowej na rynki azjatyckie z terminala Yanbu nad Morzem Czerwonym. Szacuje się, że wolumen wzrósł 10-krotnie z około 0,1 mln baryłek dziennie do 1,0-1,2 mln baryłek.

„W dalszym ciągu jest to niewiele, biorąc pod uwagę, że przed wybuchem wojny przez cieśninę Ormuz Arabia Saudyjska eksportowała około 5,4 mln baryłek dziennie ropy i 0,8 mln baryłek dziennie produktów naftowych, co stanowiło ponad 30 proc. całkowitego eksportu ropy naftowej i produktów naftowych z regionu Zatoki Perskiej tą drogą” - uważają eksperci Refleksu.

PAP, sek

