Polskie meble podbijają Stany Zjednoczone!

Sprzedaż polskich mebli w Stanach Zjednoczonych jest wyższa o 26 proc. niż przed rokiem - poinformowała w piątek PAP Polska Fundacja Narodowa, która wspiera polskie firmy meblarskie w ekspansji eksportu do tego kraju.

„To efekt współpracy Polskiej Fundacji Narodowej z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli” - ocenił w rozmowie z PAP Temistokles Brodowski z Polskiej Fundacji Narodowej.

„Wzrost sprzedaży w tym roku wyniósł 26 proc. - to oznacza, że sprzedaż polskich mebli w USA poszybowała w górę” - powiedział PAP Brodowski. Zaznaczył, że dane te wynikają ze zleconego przez OIGPM raportu „Prognoza eksportu 2021” przygotowanego przez firmę B+R Studio Tomasz Wiktorski.

Przypomniał, że od kilku lat PFN wspiera promocję polskich mebli i designu polskich projektantów na amerykańskim rynku we współpracy z OIGPM. Polscy producenci mebli, w ramach projektu European Smart Design from Poland, wzięli udział w trzech edycjach prestiżowych targów meblarskich w High Point w Karolinie Północnej w Stanach Zjednoczonych, które odbyły się w jesienią 2020 r. oraz wiosną i jesienią 2021 r.

„Naszym celem nie jest po prostu promowanie produktów, ale przede wszystkim tradycji polskiego wzornictwa w wieloletnim wymiarze i na wielu polach. Upowszechniamy w ten sposób wizerunek Polski jako kraju z rozwijającą się gospodarką, atrakcyjnym dziedzictwem kulturowo-historycznym i miejsca przyciągającego uwagę inwestorów poszukujących - szczególnie w kryzysie - bezpiecznych rynków i wiarygodnych kontrahentów” – powiedział PAP prezes Polskiej Fundacji Narodowej Marcin Zarzecki.

Brodowski zaznaczył, że wymienione amerykańskie targi meblarskie mają 100-letnią tradycję i w każdej edycji koncentrują profesjonalistów, designerów, architektów wnętrz i handlowców ze wschodniego wybrzeża USA oraz największe firmy meblarskie z całego świata.

„Wydarzenie to jest obowiązkową pozycją w kalendarzu osób decydujących o wprowadzaniu mebli do sprzedaży w amerykańskich sieciach handlowych, dlatego udział w targach to ogromny potencjał biznesowy. Przygotowane przy wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej stoisko na targach na ponad 300 m kw. powierzchni prezentuje ofertę polskich firm meblarskich oraz polskie wzornictwo” - podkreślił w rozmowie z PAP.

„Obecność tam siedmiu polskich firm meblarskich pozwala na budowanie ich dobrych i długotrwałych relacji z biznesowymi partnerami oraz wzmacnia pozytywny wizerunek całego polskiego przemysłu meblarskiego i polskich projektantów w Stanach” - dodał.

„Potencjał biznesowy targów w High Point to unikatowa możliwość wzmocnienia rozpoznawalności polskiej marki, bezpośrednie dotarcie do decydentów gospodarczych i politycznych, analityków biznesowych, inwestorów, architektów i konsumentów” – stwierdził wiceprezes PFN Michał Góras. „Mamy nadzieję, że w dłuższej perspektywie polski sektor meblarski osiągnie wymierne efekty z naszej pomocy” - dodał.

PFN przypomniała, że Stany Zjednoczone są światowym liderem w imporcie mebli, a w Polsce w branży meblarskiej pracuje obecnie około 200 tys. osób w ponad 28 tys. firm.

Według raportu wykonanego na zlecenie OIGPM oprócz 26 proc. wzrostu dynamiki w USA polscy meblarze największe wzrosty wartości eksportu osiągnęli w Wielkiej Brytanii - 27 proc., Czechach - 17 proc., Niderlandach - 13 proc. i w Niemczech - 11 proc.

PAP/kp