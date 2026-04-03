Rząd podał maksymalne ceny paliw. "Znowu oszustwo"

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii w piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,19 zł, benzyny 98 - 6,80 zł, a oleju napędowego - 7,64 zł. Oznacza to, że ceny maksymalne na stacjach będą niższe niż w czwartek.

Orlen podnosi ceny hurtowe, a następnie rząd ustala maksymalne ceny paliw. Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zarzucił w sobotę Orlenowi, że „po cichu” podnosi ceny hurtowe paliw.

Ceny w Wielki Piątek

W piątek cena maksymalna dla benzyny silnikowej bezołowiowej 95 z uwzględnieniem VAT została ustalona na 6,19 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT nie może być większa niż 6,80 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wynosi 7,64 zł za litr, z uwzględnieniem VAT.

Już wiadomo o co chodzi

Z piątkowego cennika hurtowego Orlenu wynika, że za metr sześcienny benzyny Pb95 trzeba zapłacić 5450 zł, a za olej napędowy 6988 zł – czyli o 217 zł więcej - wylicza Interia Biznes.

Ceny w Wielki Czwartek

W czwartek litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,23 zł, benzyny 98 - 6,84 zł, zaś oleju napędowego - 7,65 zł. W środę cena maksymalna za litr benzyny 95 wynosiła 6,21 zł, benzyny 98 - 6,81 zł, a oleju napędowego - 7,66 zł.

Orlen w Wielką Środę podnosi hurtowe ceny paliw

Orlen zmienił w środę ceny hurtowe paliw, podnosząc o 16 zł na metr sześc. cenę benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 i obniżając o 14 zł na metr sześc. cenę oleju napędowego Ekodiesel - wynika z danych opublikowanych przez koncern. We wtorek oba te podstawowe paliwa zdrożały.

„ Znowu oszustwo”

W sobotę na platformie X Jarosław Kaczyński stwierdził, że „miała być obniżka cen paliw, a na Orlenie od 2 dni, po cichu, podwyżki!”. „Tylko od czwartku cena hurtowa paliwa wzrosła o ok. 300 zł. Nie dość, że (premier Donald) Tusk wstrzymywał publikację ustawy wprowadzającej obniżki, to teraz jego nominaci w Orlenie podnoszą ceny hurtowe, drenując portfele Polaków. Znowu oszustwo” - podkreślił prezes PiS.

Kolejne „obwieszczenie”

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi ceny paliw na okres świąt wielkanocnych - od Wielkiej Soboty do wtorku włącznie, czyli na 4, 5, 6 i 7 kwietnia.

pap, jb