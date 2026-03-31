Zakaz przyjmowania pacjentów na NFZ. "Nie opłaca się"

W Szpitalu Powiatowym w Krotoszynie rośnie obawa o likwidację oddziału onkologii z powodów finansowych, a personel alarmuje: „Od dwóch tygodni mamy zakaz przyjmowania nowych pacjentów” - alarmują lekarze i pielęgniarki, którzy piszą do redakcji RMF FM.

Lekarze i pacjenci obawiają się zamknięcia oddziału onkologi. Do redakcji RMF FM wpłynął apel lekarzy z prośbą o interwencję w tej sprawie.

Nie leczą pacjentów, bo pacjenci generują straty

Według relacji pracowników około 10 osób straciło ostatnio możliwość rozpoczęcia leczenia na oddziale.

Zakaz przyjmowania nowych pacjentów trwa od dwóch tygodni i ma wynikać z oszczędności, bo oddział generuje straty. Zaniepokojeni pacjenci przygotowali petycję, którą przedstawią na posiedzeniu Rady Społecznej szpitala. Dokument ma trafić do władz szpitala, powiatu i miasta.

NFZ się zgadza? Kto nami rządzi?

NFZ wyjaśnia, że szpital ma umowę tylko na chemioterapię w trybie hospitalizacji, a nie na pełny oddział onkologiczny.

Na podstawie RMF FM, jb

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

»»Rynek finansowy a ekonomia społeczna – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24