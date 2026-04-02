Po raz pierwszy od 2,5 roku. Rosjanie nie osiągnęli postępów

W marcu rosyjska armia, po raz pierwszy od dwóch i pół roku, nie odnotowała w ciągu miesiąca postępów terytorialnych w Ukrainie - powiadomiła agencja AFP, opierając się na danych amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW). W ocenie AFP jest to m.in. wynik kontrofensywy sił ukraińskich na południowym wschodzie kraju.

Rosja kończy walkę?

Jak przekazała agencja, tempo natarcia rosyjskich wojsk spada od końca 2025 r. W lutym br. Rosjanie zajęli 123 km kwadratowe, co było najsłabszym wynikiem sił inwazyjnych od kwietnia 2024 r. Z kolei wojskom ukraińskim, na całej linii frontu, udało się wówczas odbić 9 km kwadratowych.

Elon Musk uratował Ukraińców

Zdaniem ISW spowolnienie sił rosyjskich wynika także z „zakazu używania terminali Starlink” i „wysiłków Kremla, by (zrekompensować) ograniczenia dotyczące korzystania z komunikatora Telegram”.

Aplikacja ta jest bardzo popularna m.in. w Rosji, gdzie żołnierze komunikowali się za jej pośrednictwem także na froncie. Jednak w ostatnim czasie rosyjskie władze zakłócają funkcjonowanie Telegramu, aby zmusić jego użytkowników do korzystania z rządowej alternatywy Max, umożliwiającej służbom specjalnym szeroki dostęp do przesyłanych treści.

Rosja utraciła w lutym kontrolę nad sporą częścią terytoriów na południowym odcinku frontu, w rejonie między obwodami donieckim i dniepropietrowskim. Rosyjskie siły zdołały zająć część tego obszaru po raz pierwszy w czerwcu 2025 r., a do końca stycznia tego roku kontrolowały na tamtym odcinku frontu około 400 km kwadratowych. Jednak, jak zwróciła uwagę AFP, tereny opanowane przez Rosjan zmniejszyły się tam w lutym do 200 km kwadratowych, a w marcu - już do 144 km kwadratowych.

Z kolei bardziej na północ, w obwodzie donieckim, sytuacja wojsk ukraińskich jest gorsza, zwłaszcza w okolicach Kramatorska i Słowiańska. W pobliżu tego drugiego miasta Rosjanie opanowali 50 km kwadratowych w ciągu miesiąca.

W 2025 r. rosyjska armia zdołała zająć więcej ukraińskich ziem niż w ciągu poprzednich 24 miesięcy. Jednak, według AFP, obecnie dochodzi do zmiany tego trendu, ponieważ w pierwszych trzech miesiącach 2026 r. rosyjskie zdobycze terytorialne okazały się dwa razy mniejsze niż w tym samym okresie w roku ubiegłym.

Ile Rosja zajęła już Ukrainy?

AFP przypomniała, że w czwartym roku rosyjskiej pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę Rosja kontroluje ponad 19 proc. ukraińskiego terytorium, w tym 7 proc., które pozostawało pod jej kontrolą już od 2014 r., kiedy - po aneksji Krymu i wybuchu wspieranej przez Rosję rebelii w Donbasie - faktycznie rozpoczęła się wojna rosyjsko-ukraińska.

pap, jb