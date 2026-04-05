„Święta Zwycięstwa” i „zaniepokojenia”. Kaczyński i Tusk składają życzenia

Życzenia wielkanocne mogą koncentrować się na triumfie Jezusa, zwycięstwie dobra nad złem oraz pokoju. Mogą jednak także wyrażać troskę, irytacje, niepokój czy obawy o sytuację w świecie. Taka jest zasadnicza różnica między życzeniami przesłanymi przez prezesa PiS, pełnymi nadziei, wiary, dobra i refleksji nad Zmartwychwstaniem, a życzeniami premiera, które mówią o dziwnym świecie, o zaniepokojeniu i chaosie, symbolicznie pomijając aspekt Zmartwychwstania Pana Jezusa

Różnica między życzeniami wielkanocnymi Jarosława Kaczyńskiego a Donalda Tuska jest znacząca. Jednocześnie stanowi ona swoiste odzwierciedlenie czasów, w których żyjemy, gdy oni rządzą krajem. Co konkretnie chciał wówczas przekazać każdy z polityków?

Jarosław Kaczyński

„Szanowni Państwo, przed nami święta Wielkiej Nocy, najważniejsze święta chrześcijańskie. Święta zwycięstwa życia nad śmiercią. Święta zwycięstwa nadziei nad zwątpieniem. Święta, które powinny budować nas w nadzieje, siłę i wiarę - wiarę w to, że wszelkie trudności mogą być przełamane, że w naszych rodzinach, w naszym życiu społecznym, narodowym zło może przegrać, a zwycięstwo może odnieść dobro. Tego życzę Państwu. W życiu osobistym, w waszych rodzinach i tego życzę Państwu we wspólnym życiu narodowym. Życzę siły, nadziei i zwycięstwa, zwycięstwa dobra nad złem. Dobrych i spokojnych świąt.” – powiedział Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości.

„Dziwny jest ten świat” – słowa słynnej piosenki Czesława Niemena mogą być mottem dla czasów, w których żyjemy. Już za chwilę przy świątecznych stołach będziemy komentować, zaniepokojeni, czasem wręcz zaskoczeni, kolejne wydarzenia, które podkreślają aktualność tych słów. Wokół nas, w miejscach najmniej spodziewanych, demokracja i chaos zastępują ład, a wielcy tego świata zaskakują nas najbardziej. Ten nowy ład, a raczej nieład, zaskakuje w równym stopniu. Dlatego dziś popatrzmy na siebie w te święta. Nie traćcie wiary w samych siebie i w swoich bliskich. Dużo miłości i spokoju na te święta. Dopóki jesteśmy razem, nikt i nic nas nie złamie.” – powiedział premier Donald Tusk.

