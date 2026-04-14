Najem mieszkania. Gdzie najtaniej, gdzie najdrożej?

Marzec był jednym z najspokojniejszych miesięcy na rynku najmu mieszkań w Polsce od lat. Na rynku pojawiło się więcej ofert i nie było presji na wzrost czynszów.

W marcu na rynek najmu w całym kraju trafiło ok. 48,5 tys. mieszkań, czyli o 13 proc. więcej niż w lutym. Jednocześnie z portali ogłoszeniowych zniknęło ok. 46,5 tys. ofert – zarówno wynajętych, jak i mieszkań wycofanych – podaje portal gethome.

Mediana czynszów. Gdzie tanio, gdzie drogo za wynajem mieszkania?

W Warszawie mediana czynszu wynosi ok. 4,2 tys. zł, w Krakowie 3 tys. zł, we Wrocławiu 2,8 tys. zł, a w Gdańsku również 3 tys. zł. W Poznaniu za wynajem mieszkania zapłacimy 2,5 tys. zł, co oznacza spadek o 4 proc. względem lutego i o 2 proc. rok do roku. W Katowicach mediana czynszu wynosi 2,2 tys. zł, a w Łodzi utrzymuje się na poziomie 2,1 tys. zł.

„Popyt na wynajem mieszkań jest mniejszy niż w poprzednich latach, więc właściciele nie mają argumentów, by podnosić czynsze” – zauważa Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.

