Terminal gazowy Navigator w Gray, głowny hub paliwa w Wielkiej Brytanii, 14 kwietnia 2026 / autor: PAP/EPA/NEIL HALL
Powiało optymizmem na rynku gazu, ale czy na długo?

Agnieszka Łakoma

dziennikarka portalu wGospodarce.pl, publicystka miesięcznika "Gazeta Bankowa", komentatorka telewizji wPolsce.pl; specjalizuje się w rynku paliw i energetyce

  • Opublikowano: 15 kwietnia 2026, 15:28

Europa, która tak bardzo potrzebuje gazu nie tylko na bieżące potrzeby gospodarki ale także do napełnienia magazynów przed kolejną zimą, może odetchnąć z ulgą. Ceny są o jedną trzecią niższe niż jeszcze ponad trzy tygodnie temu, gdy wojna na Bliskim Wschodzie trwała w najlepsze.

Obecnie w holenderskim hubie, który stanowi wyznacznik dla ceny w Europie, błękitne paliw w dostawach na maj wyceniane jest na 42,3 euro za megawatogodzinę. Choć jest to o 10 euro drożej od minimum sprzed izraelsko-amerykańskiego uderzenia na Iran, to jednak to bardzo dobra wiadomość dla gospodarki i państw unijnych. Wspólnota jest bowiem uzależniona od importu gazu a zapotrzebowanie pozostaje wysokie po ostatniej zimie, która wydrenowała magazyny.

Rynki zakładają porozumienie na Bliskim Wschodzie

Optymizm na rynku to efekt ostatnich wypowiedzi prezydenta USA, który liczy na rychłe zawarcie pokoju z władzami Iranu. Zaledwie wczoraj – pomimo niepowodzenia trwających w ostatni weekend w Islamabadzie negocjacji - Donald Trump poinformował, że Teheran chce je wznowić i to bardzo szybko. Poza tym trwa blokada – tym razem amerykańska Cieśniny Ormuz, przez co statki z irańską ropą nie mogą przepłynąć. Trudno ocenić, czy jednak porozumienie pokojowe uda się zawrzeć.

Notowania ropy są dziś stabilne, odmiana Brent kosztuje ok. 97 dolarów za baryłkę.

