Powiało optymizmem na rynku gazu, ale czy na długo?

Europa, która tak bardzo potrzebuje gazu nie tylko na bieżące potrzeby gospodarki ale także do napełnienia magazynów przed kolejną zimą, może odetchnąć z ulgą. Ceny są o jedną trzecią niższe niż jeszcze ponad trzy tygodnie temu, gdy wojna na Bliskim Wschodzie trwała w najlepsze.

Obecnie w holenderskim hubie, który stanowi wyznacznik dla ceny w Europie, błękitne paliw w dostawach na maj wyceniane jest na 42,3 euro za megawatogodzinę. Choć jest to o 10 euro drożej od minimum sprzed izraelsko-amerykańskiego uderzenia na Iran, to jednak to bardzo dobra wiadomość dla gospodarki i państw unijnych. Wspólnota jest bowiem uzależniona od importu gazu a zapotrzebowanie pozostaje wysokie po ostatniej zimie, która wydrenowała magazyny.

Rynki zakładają porozumienie na Bliskim Wschodzie

Optymizm na rynku to efekt ostatnich wypowiedzi prezydenta USA, który liczy na rychłe zawarcie pokoju z władzami Iranu. Zaledwie wczoraj – pomimo niepowodzenia trwających w ostatni weekend w Islamabadzie negocjacji - Donald Trump poinformował, że Teheran chce je wznowić i to bardzo szybko. Poza tym trwa blokada – tym razem amerykańska Cieśniny Ormuz, przez co statki z irańską ropą nie mogą przepłynąć. Trudno ocenić, czy jednak porozumienie pokojowe uda się zawrzeć.

Notowania ropy są dziś stabilne, odmiana Brent kosztuje ok. 97 dolarów za baryłkę.

Agnieszka Łakoma

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Peter Magyar chce przyjęcia euro

Ogrzewanie domu. Najdrożej wychodzi pelletem

Minister energii rozwalił rynek LPG. Będzie po 4 zł?

»»Minister kasuje rynek autogazu– oglądaj „Piątkę wGospodarce” telewizji wPolsce24