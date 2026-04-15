Pomoc w kryzysie ważna, ale walka o klimat ważniejsza!
W kryzysie energetycznym pomoc dla konsumentów i biznesu jest konieczna, oby tylko nie trwała za długo i nie była zbyt hojna, a przede wszystkim nie zachęcała do zwiększenia zużycia paliw kopalnych – takie rady dla rządów krajów Unii Europejskiej ma Valdis Dombrovskis, komisarz UE ds. gospodarki.
Komisarz Dombrovskis uczestniczący w Waszyngtonie w dorocznej konferencji Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, którą zdominował temat kryzysu naftowego, wywołanego wojną na Bliskim Wschodzie, ostrzegał przed zbyt daleko idącym wsparciem państw dla firm i obywateli. Zdaniem komisarza, rządy nie mogą powtarzać błędów z poprzedniego kryzysu, gdy po napaści Rosji na Ukrainę i zakręceniu przez Gazprom „gazowego kurka” Unii, ceny surowców i energii były wyjątkowo wysokie. Wówczas – według Valdisa Dombrovskisa – rządowe programy osłonowe „nie były wystarczająco ukierunkowane i obowiązywały zbyt długo”.
Przypomnijmy, że w marcu – gdy po ataku izraelsko-amerykańskim na Iran ropa zdrożała do ponad 100 dolarów za baryłkę a gaz w Unii - o 70 procent, wiele rządów zdecydowało się na obniżenie podatków paliwowych a nawet zamrożenie cen na stacjach benzynowych. Komisja Europejska w przyszłym tygodniu przedstawi własne pomysły, by zapobiec drożyźnie.
Pomoc pomocą, ale dyscyplina i ochrona klimatu pozostają najważniejsze
Komisarz Dombrovskis wskazał jednocześnie (co czym informuje CNN), że każda interwencja państwa powinna powinna zostać wprowadzona na z góry określony czas. Ostrzegł jednocześnie, by rządy - starając się złagodzić skutki wysokich cen – nie zachęcały obywateli i firm do zwiększenia zużycia paliw kopalnych. Przypomniał, że Unia dąży do ograniczenia popytu na ropę naftową i gaz, co pozostaje kluczowym elementem polityki dekarbonizacji i ratowania klimatu.
Unijny urzędnik mówił również o koniecznej dyscyplinie finansowej, dlatego wydatki krajów na programy osłonowe nie mogą być zbyt wysokie. Jego zdaniem już wysoki dług publiczny i deficyty budżetowe wielu krajów oraz wysokie stopy procentowe w całej Europie powodują, że rządy mają ograniczone możliwości wdrażania pakietów wsparcia na dużą skalę i w dłuższej perspektywie.
Agnieszka Łakoma
