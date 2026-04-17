Orlen zataja dane za marzec. Chodzi o marże
Orlen w połowie kwietnia nie udostępnił danych za marzec dotyczących modelowych marż rafineryjnych i petrochemicznych oraz dyferencjału, co zauważył Bankier.pl. Redakcja nie otrzymała też odpowiedzi na pytanie o przyczynę utajnienia danych.
Spółka Orlen nie publikuje danych dotyczących marż za marzec.
Co ciekawe, spółka tłumaczy, że wskaźnik w obecnych warunkach nie oddaje realnych kosztów i może zniekształcać obraz rynku. W komunikacji Orlen wskazał: „w obecnej sytuacji geopolitycznej modelowa marża rafineryjna nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów zakupu surowców, kosztów logistyki ani marż realizowanych na produktach”.
Przypomnijmy, że Orlen nie sprowadza ropy naftowej przez Cieśninę Ormuz a dostawy nie zależy od zablokowania tego szlaku.
bankier, jb
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.