Szef MSZ Iranu Abbas Araghchi. W tle mapa z cieśniną Ormuz łączącą wody Zatoki Perskiej i Morza Omańskiego / autor: PAP/EPA/RAJAT GUPTA
Iran chce sterować ruchem statków w cieśninie Ormuz

Zespół wGospodarce

  • Opublikowano: 16 maja 2026, 14:32

    Aktualizacja: 16 maja 2026, 15:04

Iran przygotował płatny mechanizm zarządzania ruchem statków w cieśninie Ormuz wzdłuż wyznaczonej trasy, który zostanie wkrótce ogłoszony – poinformował w sobotę przewodniczący komisji bezpieczeństwa narodowego irańskiego parlamentu Ebrahim Azizi.

Azizi dodał, że z tego rozwiązania skorzystają wyłącznie statki handlowe oraz podmioty współpracujące z Iranem. Powiedział, że za specjalistyczne usługi świadczone w ramach tego mechanizmu będą pobierane opłaty.

W odpowiedzi na rozpoczęte 28 lutego amerykańsko-izraelskie ataki Iran zablokował Ormuz – cieśninę kluczową dla transportu ropy naftowej z Bliskiego Wschodu. Od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje rozejm, ale cieśnina pozostaje praktycznie zablokowana. Rozmowy o trwałym pokoju utknęły w martwym punkcie, strony wzajemnie odrzucają swoje propozycje porozumienia, a Ormuz jest jednym z kluczowych punktów spornych.

PAP, sek

