Reaktory atomowe w służbie sił powietrznych USA

W trzech amerykańskich bazach lotniczych zaplanowano budowę pierwszych mikroreaktorów atomowych.

W ramach programu rządowego Advanced Nuclear Power for Installations (ANPI) Departament Sił Powietrznych USA wybrał pierwsze lokalizacje, gdzie powstaną mikroreaktory. W bazie sił kosmicznych Buckley w Kolorado umiejscowi swój rektor firma Radiant Industries; w bazie sił powietrznych Malmstrom w Montanie - koncern Westinghouse; a w San Antonio w Teksasie - Antares Nuclear.

Zastępca sekretarza Sił Powietrznych Michael Borders w oficjalnym komunikacie stwierdził, że „przyszłość dominacji w powietrzu i kosmosie zależy od odpornej energii”.

Wprowadzając zaawansowaną technologię nuklearną, nie tylko zapewniamy dostawy prądu, ale także gwarantujemy, że nasze najważniejsze misje bezpieczeństwa narodowego nigdy nie będą zagrożone z powodu przerwy w dostawie

dodał.

Obecne władze amerykańskie stawiają zarówno na rozwój wydobycia paliw kopalnych jak i energetyki jądrowej. A mikroreaktory są jednym z priorytetów. Oficjalnie określa się je jako proste w konstrukcji i na tyle małe, że można będzie je transportować ciężarówką lub samolotem.

Koncern Westinghouse - ten sam, który dostarcza technologię do pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu, zamierza w bazie Malmstrom zainstalować mikroreaktor eVinci. I - jak zapewnia – będzie on mógł zapewnić „5 megawatów energii elektrycznej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez ponad osiem lat bez konieczności uzupełniania paliwa”.

Formalnie Administracja Donalda Trumpa liczy, że przed 2030 roku będzie działać przynajmniej jeden zaawansowany mały reaktor jądrowy na potrzeby sił zbrojnych. Ale według medialnych zapowiedzi firm Antares i Radiant reaktory mogą być gotowe już w 2028 roku.

(oprac. AŁ)

