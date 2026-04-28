Czy nowy budżet Unii będzie większy?

Europarlament poprał pomysł zwiększenia nowej unijnego budżetu Wspólnoty a przy okazji i tzw. zasobów własnych, na których szczególnie zależy władzom w Brukseli.

Większość (370 z 655 obecnych) eurodeputowanych w tym – największa frakcja Europejska Partia Ludowa poparła Wieloletnie Ramy Finansowe (WRF) Unii na okres 2028-34. Negocjatorka PE ds. budżetu Carla Tavares z Grupy Socjalistów i Demokratów argumentowała, że „Wieloletnie Ramy Finansowe to nie tylko budżet, ale polityczny plan działania na rzecz przyszłości Unii”. Jej zdaniem Wspólnota potrzebuje „więcej zasobów, aby móc sprostać wszystkim wyzwaniom”.

Ale pomysł zwiększenia budżetu – do 2 bilionów euro czyli o 10 procent wzbudza sporo emocji. Jak podaje portal Politico, kwota 1,8 biliona euro ma być przeznaczona „na wydatki w takich obszarach jak dotacje dla rolników, rozwój przemysłu i międzynarodowe programy pomocy”. Komisja Europejska musiała także zarezerwować około 165 miliardów euro na spłatę długu, jaki zaciągnęła na odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19.

Parlament Europejski przedstawił swoje wstępne stanowisko w sprawie przyszłego budżetu i to głosowanie otwiera drogę do dalszych – już bardziej konkretnych negocjacji miedzy Brukselą a krajami członkowskimi. Władze unijne liczą, że uda się je zakończyć jeszcze w tym roku.

