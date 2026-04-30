Bruksela nie chce, ale musi zgodzić się na więcej wsparcia

Ulgi i dopłaty w rachunkach za energię dla przemysłu energochłonnego i wielu branż są konieczne w Unii Europejskiej, bo droga ropa i gaz z powodu wojny na Bliskim Wschodzie uderzają w gospodarkę.

Komisja Europejska nie ma innego wyjścia, jak zgodzić się na poluzowanie zasad pomocy publicznej, by rządy państw członkowskich mogły pomóc przedsiębiorstwom najbardziej odczuwającym skutki kryzysu naftowego. Tym bardziej, że ropa ciągle drożeje ze względu na brak porozumienia pokojowego między USA i Iranem, a w ostatnich dniach obawy o niedobory ropy i gazu rosną. Wiele krajów już wprowadziło programy osłonowe, zmniejszając m.in. podatki na paliwo i regulując ceny na stacjach. a liderami pod tym względem są Hiszpania (5 mld euro) i Niemcy (1,6 mld euro),

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Teresa Ribera zaprezentowała nowe zasady pomocy publicznej na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, 29 kwietnia 2026 / autor: PAP/ EPA/RONALD WITTEK

Wczoraj o nowych możliwościach wsparcia w kryzysie mówiła mediom wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Teresa Ribera. Teraz władze krajowe mogą pokryć do 70 proc. dodatkowych (wynikających z kryzysu) kosztów paliwa i nawozów dla rolnictwa, rybołówstwa oraz przewoźników. Uproszczono też wymogi dotyczące wypłat pomocy do 50 tys. euro. Firmy z sektorów energochłonnych będą mogły skorzystać również z wyższych dopłat do kosztów energii elektrycznej (pułap podniesiono z 50 proc. do 70 proc. kwalifikowanego zużycia).

Von der Leyen ostrzega przed rozrzutnością

Także wczoraj przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen mówiąc w Europarlamencie o programach pomocowych w dobie kryzysu, ostrzegała, by państwa nie powtórzyły błędów z 2022 i 20223 roku, czyli kryzysu energetycznego wywołanego napaścią Rosji na Ukrainę. Jej zdaniem wówczas, „tylko jedna czwarta pomocy doraźnej była skierowana do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji”.

Innymi słowy, ponad 350 miliardów euro wydano na środki nieukierunkowane, co miało to ogromny wpływ na finanse państw członkowskich – powiedziała.

Nowe zasady pomocy publicznej mają charakter tymczasowy i obowiązywać będą do końca roku. Nie zmieniają one tego, że długofalowo władze unijne stawiają na odejście od paliw kopalnych, promując rozwój odnawialnych źródeł.

Agnieszka Łakoma

