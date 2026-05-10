Bruksela daje sobie ćwierć wieku na pokonanie biedy w UE

Rozwiązanie problemu, jakim jest ubóstwo w uznawanej za bogatą Wspólnocie Europejskiej, okazuje się niezwykle trudne. Dlatego najwyraźniej Komisja Europejska uznała, że jak opracuje specjalną strategię, to będą też efekty.

Statystyki unijne są bardzo niepokojące, skoro według nich co piąty Europejczyk w krajach UE jest zagrożony ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Jak podaje portal Euronews, który poinformował o zatwierdzeniu przez Komisje Europejską pierwszej w historii bloku strategii walki z ubóstwem, obecnie problemy dotykają około 92,7 mln osób. Ale może być ich jeszcze więcej „w ciągu kilku miesięcy lub w bardzo krótkim czasie” z powodu wzrostu kosztów i opłat za energię na skutek trwającej wojny na Bliskim Wschodzie, o czym w wywiadzie dla portalu powiedziała wiceprzewodnicząca KE Roxana Minzatu.

Postępy w likwidacji ubóstwa w Unii są raczej skromne, skoro komisarz Minzatu przyznała, ze daleko do osiągnięcia celu w tym zakresie na rok 2030. Udało nam się pomóc zaledwie około 3,7 miliona Europejczyków – powiedziała Euronews. A planowano, że będzie to co najmniej 15 milionów ludzi.

Strategia – według portalu – „koncentruje się na kilku aspektach – od pomocy dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji po rozbudowę infrastruktury socjalnej i mieszkań komunalnych”. Ponadto.przewidziano m.in. „wzmocnienie programu unijnego, którego celem jest pomoc gospodarstwom domowym i wsparcie osób bezrobotnych w znalezieniu pracy” jak również pomoc dla osób starszych „poprzez zapewnienie odpowiednich emerytur”. Trudno przewidzieć jednak, czy to skłoni rządy krajów członkowskich w tym i Polski – do podwyżek świadczeń emerytalnych tym bardziej, że wiele i tak ma problemy budżetowe.

Chcemy wyeliminować ubóstwo w UE w ciągu 25 lat – zapewniła w wywiadzie Roxana Mînzatu.

Agnieszka Łakoma

