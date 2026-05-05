Co ze stopami procentowymi? Znamy odpowiedź

Rada Polityki Pieniężnej na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu nie zmieni stóp procentowych, ale zaostrzy retorykę i większy nacisk położy na zagrożenia dla wzrostu inflacji – powiedział PAP ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak.

We wtorek rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

- Rada Polityki Pieniężnej pozostawi stopy bez zmian, ale zaostrzy retorykę. Ze względu na odnotowany ostatnio wzrost inflacji oraz przedłużający się konflikt w Zatoce Perskiej RPP będzie chciała zademonstrować, że jest w trybie podwyższonej czujności i że na ewentualne ryzyka, grożące wzrostem inflacji, jest gotowa zareagować nawet podwyżką stóp procentowych – powiedział PAP ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak.

Rok 2026

RPP w tym roku obniżyła stopy procentowe o 25 pkt. bazowych. Obniżka miała miejsce na początku marca, już po wybuchu wojny w Zatoce Perskiej, jednak RPP wtedy jeszcze nie była w stanie uwzględnić wpływu konfliktu na inflację. W efekcie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, spadła z 4 proc. do 3,75 proc.

Członkowie RPP wskazywali, że kluczowy może się okazać lipiec, kiedy zostanie opublikowana projekcja inflacyjna. Wtedy będzie można ocenić, na ile konflikt w Zatoce odbije się na inflacji i perspektywach wzrostu gospodarczego i czy będzie konieczność reagowania na presję inflacyjną ze strony cen paliw i energii – powiedział ekonomista ING BSK.

Przyznał, że obecnie niełatwo prognozować decyzje RPP do końca roku.

-* Można wyobrazić sobie zarówno scenariusz z podwyżkami stóp procentowych, jak i z ich obniżkami, jeśli tylko konflikt w Zatoce zostałby szybko zakończony – wskazał Adam Antoniak.

pap, jb