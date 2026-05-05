Upadł rząd w Rumunii. Szansa na przejęcie władzy przez konserwatystów
Parlament Rumunii odwołał we wtorek proeuropejski rząd premiera Ilie Bolojan. Za wotum nieufności zagłosowała zdecydowana większość deputowanych – to jeden z najbardziej jednoznacznych wyników w historii kraju.
Rząd stracił większość po wyjściu z koalicji socjaldemokratów (PSD), co doprowadziło do politycznego przesilenia.
Do czasu powołania nowego gabinetu obecny rząd będzie pełnił jedynie funkcje administracyjne.
Decyzja kończy kruchą koalicję, która powstała po wyborach i miała utrzymać proeuropejski kurs Rumunii oraz zablokować dojście do władzy ugrupowań prawicowych.
pap, jb
