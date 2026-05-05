Upadł rząd w Rumunii. Szansa na przejęcie władzy przez konserwatystów

Parlament Rumunii odwołał we wtorek proeuropejski rząd premiera Ilie Bolojan. Za wotum nieufności zagłosowała zdecydowana większość deputowanych – to jeden z najbardziej jednoznacznych wyników w historii kraju.

Rząd stracił większość po wyjściu z koalicji socjaldemokratów (PSD), co doprowadziło do politycznego przesilenia.

Do czasu powołania nowego gabinetu obecny rząd będzie pełnił jedynie funkcje administracyjne.

Parlament Rumunii przegłosował we wtorek wotum nieufności wobec proeuropejskiej koalicji rządowej kierowanej przez premiera Ilie Bolojana - podał portal Digi24.ro. Do głosowania doszło po utracie przez koalicję większości w parlamencie, po odejściu z niej Rumuńskiej Partii Socjaldemokratycznej (PSD).

Decyzja kończy kruchą koalicję, która powstała po wyborach i miała utrzymać proeuropejski kurs Rumunii oraz zablokować dojście do władzy ugrupowań prawicowych.

pap, jb