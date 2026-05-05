Polacy masowo wybierają gotówkę z banku. Istotne powody

Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że rośnie liczba osób wypłacających pieniądze z banków i przechowujących je w domach. Specjaliści tłumaczą ten trend m.in. wzrostem napięć geopolitycznych oraz poczuciem niepewności. Dodatkowe obawy dotyczą ewentualnych ograniczeń w dostępie do gotówki, stabilności systemów płatniczych oraz zagrożeń związanych z cyberatakami.

Według informacji Narodowego Banku Polskiego, ilość gotówki w obiegu osiągnęła poziom 443 miliardów złotych, co oznacza wzrost o 7,4 procent w porównaniu z poprzednim rokiem.

Wskazuje to na to, że część środków jest wycofywana z kont bankowych i przechowywana w formie fizycznej. Mimo że gotówka traci na znaczeniu w codziennych transakcjach, dla wielu osób stanowi zabezpieczenie na trudniejsze czasy.

2/3 Polaków ma w domu gotówkę

Z badań NBP wynika, że ponad dwie trzecie Polaków posiada domowe zapasy gotówki, najczęściej nieprzekraczające 5 tysięcy złotych.

Po co trzymać pieniądze w banku?

Eksperci podkreślają również, że niskie oprocentowanie lokat nie zachęca do trzymania pieniędzy w bankach. Dla części osób istotna jest także kwestia prywatności — płatności gotówkowe pozostają anonimowe, w przeciwieństwie do operacji elektronicznych.

