Doradcy w Brukseli mile widziani i hojnie wynagradzani

Władze unijne coraz chętniej korzystają z pomocy konsultantów i doradców i nie żałują na nią pieniędzy. Najnowsze dane pokazują, że usługi tego typu kosztowały blisko półtora miliarda euro w latach 2014-24.

Choć Komisja Europejska zatrudnia rzesze urzędników, to jednak nie może się obejść bez specjalistów i konsultantów. Jak podaje dziennik Financial Times – wydaje na ich prace coraz więcej. Okazuje się, że w okresie 2014-2024 koszty usług doradczych wzrosły aż o 173 procent w porównaniu z wcześniejszą dekadą. I uzbierała się duża kwota – 1,45 mld euro.

Na dodatek z informacji FT wynika, iż szczególnie rosną wydatki Komisji na konsultantów pracujących nad polityką energetyczną i klimatyczną. W latach 2014-24 były ponad czterokrotnie (ponad 400 proc.) wyższe niż dekadę wcześniej. I to był czas intensywnego przygotowania strategii Zielony Ład, planów całkowitej dekarbonizacji i osiągnięcia neutralności klimatycznej Unii do 2050 roku. Skala wydatków oznacza, że władze w Brukseli bazowały w dużej mierze na konsultantach i doradcach także w czasie kryzysu energetycznego po napaści Rosji na Ukrainę. Tak reakcja Brukseli na kryzys jak i eko-przepisy okazały się mocno kontrowersyjne, a część z nich wymaga zmian, co teraz jest dyskutowane.

FT powołuje się częściowo na dane zebrane przez organizację klimatyczną ARIA (Advanced Research and Invention Agency), która wskazuje na dodatkowy - oprócz kosztów - problem, jakim jest w wielu przypadkach konflikt interesów. Okazuje się bowiem, że niektórzy doradcy działają „na dwa fronty”, pracując zarówno dla Brukseli jak i dla firm różnych branż. Na stronie internetowej organizacji ARIA czytamy o firmie konsultingowej, która pracowała dla Agencji Chemikaliów UE przy opracowaniu nowych przepisów dotyczących PFAS (tzw. wiecznych chemikaliów), a jednocześnie „współpracowała z grupami przemysłu chemicznego”, które składały własne propozycje w sprawie tych przepisów.

