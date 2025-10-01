Policja rozpracowała fabrykę syntetycznych narkotyków

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji na Śląsku zlikwidowali laboratorium narkotykowe. Natomiast w magazynie zabezpieczyli ponad 160 kg różnego rodzaju narkotyków o czarnorynkowej wartości około 6 milionów złotych.

Rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski przekazał, że w trakcie przeszukania jednej z posesji w województwie śląskim policjanci znaleźli nielegalne laboratorium służące do produkcji narkotyków.

Zabezpieczono urządzenia i przedmioty wykorzystywane do wytwarzania narkotyków oraz pozostałości krystalicznej substancji. Badania przeprowadzone przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji potwierdziły, że była to PVP (pot. flakka lub zombie - PAP) – silnie działający narkotyk syntetyczny - dodał.

Narkotyki przechowywane w mafijnym magazynie / autor: materiały prasowe CBŚP

Policjanci przeszukali też kolejne lokalizacje powiązane z członkami gangu zajmującego się produkcją i handlem narkotykami. W jednym z wynajmowanych magazynów znaleźli ponad 105 kg marihuany, 53 kg metamfetaminy, 3 kg kokainy oraz 10 litrów płynnej metamfetaminy.

Funkcjonariusze operacyjni CBŚP przeszukują magazyny mafii narkotykowej / autor: materiały prasowe CBŚP

Zatrzymano 47-letniego mężczyznę – właściciela magazynu, w którym były narkotyki. Usłyszał on zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Likwidacja dwóch polskich monet. Prezydent: jestem na tak

Jak Tusk pozbawił Polaków środków z KPO

Awantura o wagony od polskiego producenta

»»Tusk mydli oczy wykresami w sprawie inflacji i podszywa się pod sukcesy NBP? – oglądaj w telewizji wPolsce24