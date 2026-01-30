Fiskus będzie wyjaśniał zawiłości KSeF

W sobotę 31 stycznia w urzędach skarbowych odbędzie się dzień otwarty, w trakcie którego przedsiębiorcy będą mogli zapoznać się z Krajowym Systemem e-Faktur. System wchodzi w życie od niedzieli, 1 lutego.

Krajowy System e-Faktur będzie służył do wystawiania, przesyłania, odbierania i przechowywania faktur w obrocie między przedsiębiorstwami. W pierwszym etapie system obejmie firmy, które w 2024 r. miały obroty przekraczające 200 mln zł. W drugim etapie – który rozpocznie się od 1 kwietnia br. – system obejmie pozostałe firmy z wyjątkiem tych najmniejszych, które mają zostać objęte systemem od 1 stycznia 2027 r. Za najmniejsze firmy przepisy uznają takie, które mają w miesiącu obroty podlegające dokumentowaniu poprzez KSeF nie większe niż 10 tys. zł miesięcznie.

W sobotę 31 stycznia dzień otwarty w Urzędach Skarbowych

W sobotę 31 stycznia odbędzie się dzień otwarty, poświęcony KSeF. Jak informuje MF na swoich stronach, urzędy skarbowe (za wyjątkiem wyspecjalizowanych) będzie można odwiedzić w godzinach 9-15. Resort zapowiada, że w tym czasie każdy zainteresowany będzie mógł spotkać się z pracownikiem urzędu i uzyskać indywidualne wyjaśnienia, zadać pytania oraz przetestować system KSeF w zakresie logowania i odbierania faktur.

Według resortu, dyżurujący pracownicy udzielą informacji na temat systemu oraz omówią najważniejsze kroki, jakie należy podjąć, aby przygotować się do jego obsługi. Jednym z nich jest złożenie formularza ZAW-FA, który umożliwia uzyskanie dostępu do KSeF przez podmioty, które prowadzą swoją działalność w innej formie niż jednoosobowa działalność gospodarczą (czyli przez spółki, fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje) i nie posiadają pieczęci kwalifikowanej. Formularz można złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-urząd skarbowy do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.

