Trump pompuje miliardy w atom! Polska czeka

Administracja Donalda Trumpa stawia na atom i jest gotów pożyczyć ponad 17 mld dolarów firmie Westinghouse na budowę 10 reaktorów w USA. Ta sama technologia na być zastosowana na Pomorzu, a przygotowania do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej nie idą w ekspresowym tempie.

Departament Energii USA oficjalnie poinformował o udzieleniu 17,5 mld dol. pożyczki na budowę pięciu elektrowni jądrowych . W każdej maja powstać po dwa reaktory AP1000 firmy Westinghouse, a władze chcą tym samym ułatwić sprawną realizację inwestycji i pomóc pozyskaniu komponentów, których produkcja i dostawa trwają wiele miesięcy. Dlatego cytowany przez amerykańskie media sekretarz ds. energii Chris Wright liczy, że dzięki pożyczce rządowej uda się obniżyć koszty budowy i przyspieszyć uruchomienie reaktorów. Mówi się nawet o skróceniu czasu realizacji inwestycji o trzy lata. Zdaniem sekretarza Wrighta umowa z Westinghouse „odgrywa ważną rolę w ożywieniu łańcucha dostaw, niezbędnego Ameryce, aby mogła znów budować komercyjne reaktory na dużą skalę”.

Westinghouse nie prowadzi inwestycji samodzielnie, ale zgodnie z oczekiwaniami władz USA nawiązał współpracę z partnerami z branży energetycznej, z których każdy proponuje także lokalizację projektu. Ponadto aby uzyskać pożyczki, Westinghouse i jego partnerzy będą musieli zobowiązać się do zapewnienia 500 mln dol. „z góry” na każdy projekt. A rządowe wsparcie wpisuje się w ogóle w politykę energetyczną Donalda Trumpa, który stawia na rozwój energetyki jądrowej – tak wielkoskalowej (jak w oparciu o reaktory AP 1000) jak i modułowych instalacji (SMR). Ale też jednocześnie promuje wydobycie ropy i gazu, które powodują, że USA staje się liderem eksportu tych surowców.

(Oprac. AŁ na podst. CNBC)