„Atomowa szansa” dla polskich firm

Polskie przedsiębiorstwa mogą wykonać nawet 40 proc. prac przy budowie pierwszej elektrowni atomowej – w rejonie Choczewa na Pomorzu – ocenia Bogdan Pilch, Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska w programie „Piątka wGospodarce.pl” telewizji wPolsce24.

Izba od samego początku, gdy zapadła decyzja o atomowej inwestycji, wspiera polskie przedsiębiorstwa poprzez m.in. szkolenia, by mogły przygotować się zdobyć niezbędne certyfikaty, umożliwiające starania o zlecenia. Równocześnie spółka Polskie Elektrownie Jądrowe organizuje cykliczne spotkania zainteresowanych firm z przedstawicielami konsorcjum Westinghouse – Bechtel odpowiedzialnym za przygotowania i przebieg inwestycji, a kolejne zaplanowano na 4 marca w Gdańsku. Ze względu na skalę i koszty elektrowni, której wartość szacuje się na ponad 100 mld zł, szczególnego znaczenia nabiera udział w budowie krajowych przedsiębiorstw czyli tzw. local content.

»»”Atomowe szanse” polskich firm – obejrzyj „Piątkę wGospodarce” telewizji wPolsce24

Poza „wyspą reaktora” polskie firmy mogą zrobić wszystko

Dyrektor Bogdan Pilch przypomniał w tym kontekście, że już 120 polskich podmiotów ma doświadczenia w realizacji projektów jądrowych za granicą, a poza tym 250-300 kolejnych zdoła się odpowiednio do tego przygotować. Zatem dla nich też mogą być zlecenia. Bogdan Pilch wskazał także, że zakres prac, jakie mogą wykonać polscy przedsiębiorcy, jest bardzo duży. I dodał, że praktycznie większość prac poza wyspą reaktorową są w stanie wykonać nasze firmy. Przypomnijmy, że wyspa reaktorowa uznawana jest za „serce elektrowni” i jest wyjątkowo skomplikowanym przedsięwzięciem.

Poligon do późniejszej ekspansji branży

Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska w programie przypomniał także, że polskie przedsiębiorstwa, które zdobędą doświadczenie przy inwestycji na Pomorzu, będą mogły je wykorzystać również za granicą tym bardziej, że szykuje się „renesans” energetyki jądrowej w Europie.

Agnieszka Łakoma

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

„Siedmiokilometrowy zator” - o szkodzących Polsce, niemieckich kontrolach granicznych

Zawrotna kariera odroczonych płatności

Morawiecki mówi Tuskowi: „Sprawdzam”, „Wiem, skąd wziąć 25 mld zł’”