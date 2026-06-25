Koniec tanich wakacji w Turcji

Wakacje w południowych krajach słynących z niskich cen będą w tym roku nieco droższe. Największy szok turyści przeżyją w Turcji. Minimalnie staniało we Włoszech i na Cyprze, a najtańsza na urlop jest Bułgaria – czytamy w czwartkowym „Pulsie Biznesu”.

Wakacje w najpopularniejszych wśród Polaków krajach południa Europy będą w tym roku droższe niż przed rokiem, a największy wzrost cen odczują turyści wybierający Turcję – wynika z analizy UniCredit Bank Austria, którą opisała gazeta.

O co chodzi?

Turcja jeszcze niedawno była dla turystów z Polski bardzo tanim krajem, bo 100 euro pozwalało tam kupić tyle rzeczy, ile w Polsce kosztowałoby około 118 euro, czyli pieniądze „były tam więcej warte”, ale teraz sytuacja się zmieniła i za te same 100 euro można kupić już tylko tyle, ile w Polsce za około 102 euro, więc ceny w Turcji prawie zrównały się z polskimi i kraj przestał być tak wyraźnie tańszy jak wcześniej.

Jak podała, „jeszcze w ubiegłym roku w popularnej Turcji polski turysta mógł kupić za 100 EUR mniej więcej tyle, ile za 118 EUR wydane u siebie. W tym roku ta różnica niemal zniknęła – za 100 EUR w Turcji kupimy już tylko tyle, ile za 102 EUR nad Wisłą”.

Zdrożało również w Bułgarii i Rumunii

Według danych przytoczonych przez dziennik podrożały również dwa najtańsze dotąd kierunki wakacyjne – Bułgaria i Rumunia. Mimo to pozostają one najkorzystniejsze cenowo dla polskich turystów. W Bułgarii za 100 euro można kupić przeciętnie tyle, ile za 139 euro w Polsce, podczas gdy rok wcześniej było to 146 euro. W Rumunii wskaźnik ten spadł ze 120 do 116 euro.

Gdzie drożej niż w Polsce?

„Puls Biznesu” zwrócił też uwagę, że coraz droższa staje się Chorwacja: „jest tam odczuwalnie drożej niż w naszym kraju. Trzeba wydać 100 EUR, żeby kupić tyle, ile u nas za 89 EUR”.

Co z Portugalią i Hiszpanią?

Z danych wynika jednocześnie, że relatywnie korzystne cenowo pozostają Portugalia i Hiszpania. W obu krajach poziom cen względem Polski praktycznie się nie zmienił. Za 100 euro można tam kupić odpowiednio tyle, ile za około 110 euro i 105 euro w Polsce.

Najdrożej jest w Szwajcarii

Najdroższym kierunkiem objętym zestawieniem pozostaje Szwajcaria, gdzie za 100 euro można kupić tyle, ile za 57 euro w Polsce.

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pap, jb