Wybierasz nabiał „light”? To nie zawsze idealne rozwiązanie

Produkty mleczne o obniżonej zawartości tłuszczu są obecnie postrzegane jako lepszy i często zdrowszy wybór, głównie ze względu na niższą wartość energetyczną. W praktyce jednak coraz częściej zwraca się jednak uwagę, że redukcja tłuszczu w nabiale wiąże się nie tylko ze zmianą kaloryczności, ale również z modyfikacją jego właściwości.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Czy produkty „light” różnią się tylko kalorycznością.

• Dlaczego niewielka ilość tłuszczu jest potrzebna.

• Czym może skutkować nadmierne spożycie nabiału „light”.

• Dlaczego umiarkowane spożycie pełnotłustego nabiału może mieć korzystny wpływ na zdrowie hormonalne.

Tłuszcz mleczny

Tłuszcz mleczny pełni funkcję nośnika licznych związków bioaktywnych, w tym witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oraz niektórych hormonów i ich prekursorów. Proces odtłuszczania może prowadzić więc do zmiany proporcji tych składników, co potencjalnie wpływa na odpowiedz metaboliczną i hormonalną organizmu. Wysoka konsumpcja produktów niskotłuszczowych może być związana z większym ryzykiem zaburzeń hormonalnych, w tym między innymi zaburzeń owulacji.

Z kolei umiarkowane spożycie produktów mlecznych o wyższej zawartości tłuszczu wiąże się z bardziej korzystnymi parametrami zdrowia hormonalnego. Sugeruje to więc, że całkowita eliminacja tłuszczu mlecznego z diety nie zawsze jest uzasadniona.

Lepiej uważać na ilości

Istotnym mechanizmem mogącym tłumaczyć obserwowane zależności, jest wpływ produktów mlecznych na poziom insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF-1). Spożycie dużych ilości produktów niskotłuszczowych, w tym wysokobiałkowych może nasilać jego wydzielanie. IGF-1 wykazuje działanie zbliżone do insuliny i uczestniczy w regulacji wielu procesów metabolicznych. Podwyższone jego stężenie może sprzyjać rozwojowi insulinooporności oraz zaburzać oś podwzgórze-przysadka-gonady, tmy samym wpływając na syntezę hormonów płciowych.

Dodatkowo, zwiększona aktywność IGF-1 może prowadzić do wzrostu produkcji androgenów, co znajduje odzwierciedlenie między innymi w nasileniu zmian trądzikowych. Mechanizm ten wskazuje na potencjalny związek pomiędzy wysokim spożyciem nabiału niskotłuszczowego, a zaburzeniami dermatologicznymi i metabolicznymi.

Najlepiej – zachowaj umiar

Nie oznacza to jednak, że produkty typu „light” powinny być całkowicie eliminowane z diety. Ich zaletą pozostaje wysoka zawartość białka przy jednoczesnej niższej kaloryczności, co może być korzystne w określonych sytuacjach, takich jak redukcja masy ciała. Kluczowe znaczenie ma jednak kontekst całego jadłospisu.

Aktualne podejście dietetyczne podkreśla zasadę różnorodności i umiarkowania. W praktyce oznacza to włączanie zarówno produktów półtłustych, jak i pełnotłustych, na przykład mleka, twarogu czy serów, przy jednoczesnym ograniczeniu nadmiernego spożycia wysoko przetworzonych produktów oznaczonych jako „high protein”, które często nie wnoszą istotnych korzyści ponad standardową zawartość białka w nabiale.

FAQ

• Czy nabiał „light” jest niezdrowy? Nie, ale jego nadmierne spożycie może wiązać się z określonymi konsekwencjami metabolicznymi i hormonalnymi.

• Czy pełnotłusty nabiał jest lepszy? Nie zawsze, umiarkowane spożycie może być korzystne, ale kluczowy jest kontekst całej diety.

• Jak nabiał wpływa na hormony? Może modulować poziom IGF-1 oraz wpływać na oś hormonalną, szczególnie przy wysokim spożyciu produktów niskotłuszczowych.

• Czy nabiał może nasilać trądzik? Tak, szczególnie poprzez mechanizmy związane z IGF-1 i zwiększoną produkcją androgenów.

• Czy warto wybierać produkty „high protein”? Niekoniecznie, standardowy nabiał już sam w sobie dostarcza znaczących ilości białka.

Podsumowanie

Ostatecznie wpływ nabiału na zdrowie zależy nie od pojedynczego produktu, lecz od całościowego wzorca żywieniowego. Dieta o wysokim stopniu różnorodności, stabilności i odpowiednim bilansie składników odżywczych pozostaje kluczowym elementem profilaktyki zaburzeń metabolicznych i hormonalnych.

Filip Siódmiak

