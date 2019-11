Orlen porozumiał się z litewskimi kolejami

Orlen Lietuva, litewska spółka z Grupy Orlen, przedłużyła porozumienie o współpracy z Kolejami Litewskimi. Umowa pozwoli na utrzymanie dotychczasowego wolumenu przewożonych produktów do krajów bałtyckich i przyczyni się do znacznego zwiększenia transportu produktów do Polski - podał PKN Orlen.

Informując w środę o przedłużeniu porozumienia koncern wyjaśnił, iż będzie ono obowiązywało do 2028 r. Zaznaczył przy tym, że Orlen Lietuva, zarządzająca rafinerią w Możejkach, „jest jednym z największych klientów Kolei Litewskich”, które w ciągu roku przewożą ok. 9 mln ton produktów wytworzonych przez litewską spółkę z Grupy Orlen.

Jak podkreślił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, strategicznym celem koncernu „jest dalszy rozwój i budowa wartości Orlen Lietuva z korzyścią dla otoczenia społeczno-gospodarczego regionu”.

„Przed nami duże inwestycje w modernizację zakładu w Możejkach, których celem jest uzyskanie najwyższej jakości produkcji i utrzymanie konkurencyjności. W tym kontekście podpisana przez spółkę ORLEN Lietuva i spółkę Koleje Litewskie umowa o dalszej współpracy jest bardzo ważna i świadczy o coraz lepszych relacjach, co korzystnie wpływa na biznes obu stron. Dlatego przykładałem do tego porozumienia szczególną wagę” - oświadczył Obajtek, cytowany w środowym komunikacie PKN Orlen.

Dyrektor generalny Kolei Litewskich Mantas Bartuszka zwrócił uwagę, że Orlen Lietuva jest jednym z najważniejszych klientów tej spółki. „Bardzo cenimy partnerstwo strategiczne z Orlenem, a porozumienie jest rezultatem pracy naszych zespołów. Codziennie dążymy do zapewnienia usług przewozowych na najwyższym poziomie, między innymi dlatego po raz pierwszy otworzyliśmy trasę przewozową produktów ropopochodnych do Polski. Kończymy również odbudowę odcinka kolejowego z Możejek do Renge na Łotwie” - dodał.

PKN Orlen podkreślił, że zakład Orlen Lietuva w Możejkach z tamtejszą rafinerią, jedyną w krajach bałtyckich, „jest gwarantem stabilności energetycznej w regionie”. „Od niedawna jest też elementem zintegrowanego łańcucha petrochemicznego PKN Orlen. Spółka pozostanie istotną częścią Grupy, zapewniając dostawy produktów ropopochodnych na rynki Litwy, Łotwy, Estonii i Polski” - zaznaczył koncern. (PAP)