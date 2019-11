Niedoceniana innowacyjność stopniowa

Rozwój tradycyjnych polskich przedsiębiorstw często blokuje ogólne przekonanie o potędze światowego trendu innowacyjnej rewolucji. Jednak to innowacyjność stopniowa może być prawdziwym przełomem i gwarantem sukcesu, także na rynkach międzynarodowych – pisze w „Polskim Kompasie 2019” Maciej Biernat, prezes Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA

Innowacyjność, innowacje, innowacyjny… Słowo innowacja stało się jednym z najbardziej popularnych i najczęściej używanych słów w ostatnich latach. O innowacyjności wiele się mówi, liderzy wielkich korporacji, ale i małych firm poszukują w niej krajowego, czy międzynarodowego sukcesu. W publikowanych każdego roku przez Komisję Europejską rankingach porównujących poziom innowacyjności w państwach członkowskich Polska nie zajmuje czołowych pozycji. Nie oznacza to jednak, że nie jest nowatorska, ani że polskie firmy – także te działające w sferze publicznej, nie są prekursorskie. Innowacją są przecież nie tylko śmiałe i rewolucyjne zmiany, ale także ciągłe doskonalenie, konsekwentne dążenie do osiągania doskonałości operacyjnej, czyli tzw. innowacyjność stopniowa. W tym obszarze, polskie firmy z pewnością mogą pochwalić się wieloma sukcesami – pisze prezes PWPW w tekście pod tytułem „Nie rewolucją a ewolucją sukces budowany”.

(…) Docenianie stopniowych zmian i reagowanie na te „małe”, „drobne” pomysły, niejednokrotnie – nie tylko w Polsce, ale i na świecie – przyniosło firmom ogromne korzyści - dodaje Maciej Biernat.

(…) Kiedy już firma zbuduje solidne podstawy dzięki gromadzeniu pomysłów oraz budowaniu kadry nastawionej na rozwój, zadbać musi o doskonałość operacyjną. Praktyka czyni mistrza. Jednak nie zawsze wykonując te same zadania przez długie lata, jesteśmy w stanie dostrzec możliwość wprowadzenia usprawnień, wdrożenia drobnych, stopniowych modyfikacji. (…) Doskonałość operacyjna pozwala minimalizować koszty zapewniając środki na rozwój nowych technologii, nowych obszarów funkcjonowania czy ekspansji międzynarodowej. (…)

Nie zawsze konieczne jest wprowadzanie rewolucyjnych zmian. Światowe, ale też nasze wewnętrzne doświadczenia pokazują, że międzynarodowy sukces może być efektem systematycznego, wewnętrznego, dążenia do doskonałości oraz stopniowego wprowadzania niewielkich innowacji – podkreśla Maciej Biernat.

Tak było w przypadku tworzonego przez ekspertów Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych systemu ID Issuer do śledzenia wyrobów tytoniowych. W maju 2019 r. zaczęły obowiązywać unijne przepisy nakładające obowiązek rejestracji wyrobów tytoniowych na terenie Unii Europejskiej w systemie śledzenia Track&Trace. Każdy podmiot, chcący być elementem łańcucha dostaw produktów tytoniowych został przez Komisję Europejską zobowiązany do rejestracji w systemie ID Issuer. W efekcie niemal w każdym kraju Unii Europejskiej działa inna firma, która wdrażała swój system, a teraz zbiera dane i przesyła je do ogólnoeuropejskiego integratora. Pomimo, iż każdy z krajów ma swój własny system dla producentów, który służy do generowania indywidualnych, niepowtarzalnych kodów na każdą paczkę papierosów, opakowanie, karton – to PWPW – dzięki wprowadzeniu niewielkich innowacji, które doprowadziły do stopniowej rewolucji, osiągnęło sukces na europejskim, a nie tylko krajowym rynku. Nie stworzyliśmy w tym wypadku systemu rewolucyjnego. Zbudowany system pod wieloma względami jest bardzo podobny, oparty na jednakowych wymaganiach Komisji Europejskiej. A jednak to polski system ID Issuer pozwala klientom PWPW – producentom wyrobów tytoniowych, osiągnąć przewagę konkurencyjną i doskonałość operacyjną, znacząco skracając czas produkcji opakowań. Ponadto, w ciągu kilku miesięcy funkcjonowania okazało się, że polski system jako jeden z nielicznych jest stabilny. Dzięki temu, że przygotowany w PWPW ID Issuer działa sprawnie i bez przerwy, producenci z tak dużych rynków jak Niemcy czy Francja nie musieli wstrzymywać produkcji, kiedy ich rodzime systemy zawodziły. W efekcie w tej chwili na terenie całej Unii Europejskiej znajdują się miliardy opakowań wyrobów tytoniowych z kodami wygenerowanymi przez nasz rodzimy system - opisuje prezes PWPW.

Usprawniając procesy i unowocześniając produkty i usługi oraz łańcuchy dostaw poprzez stopniowe, ewolucyjne innowacje, polskie firmy mogą nie tylko znacznie ograniczyć koszty, obniżyć ceny, zwiększyć popyt czy przyciągnąć nowych partnerów biznesowych, ale przede wszystkim wkroczyć na nowe rynki – wskazuje prezes PWPW.

