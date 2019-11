Marcin Horała pełnomocnikiem ds. CPK

Projekt CPK wszedł do drugiego etapu, w którym również ważna jest siła polityczna. Przy realizacji tego projektu trzeba rozmawiać z samorządami, z wieloma ministrami, dlatego też decyzja premiera, by to poseł Marcin Horała pokierował tym projektem - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

W rozmowie z tygodnikiem „Sieci” premier Mateusz Morawiecki poinformował, że pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego zostanie poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała. Dodał, że bardzo docenia to, co zrobił wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild, ale - jak mówi szef rządu - widzi konieczność zmiany, „by te rysujące się na horyzoncie przeszkody nas nie zatrzymały”.

Rzecznik rządu pytany w radiowej „Jedynce”, czy po powołaniu Horały na stanowisko w CPK można spodziewać się przyspieszonych działań, odpowiedział, że Wild realizował projekt zgodnie z harmonogramem. O przetargach związanych z budową CPK pisaliśmy w artykule: CPK: są nowe przetargi.

Teraz ten projekt wszedł na taki etap, nazwijmy to już drugi, czyli taki etap, w którym również ważna jest siła polityczna, jeżeli chodzi o realizację projektu infrastrukturalnego, trzeba rozmawiać z samorządami, trzeba rozmawiać z wieloma ministrami, dlatego też decyzja pana premiera, by to faktycznie poseł Marcin Horała pokierował tym projektem - powiedział.

Premier podkreśla, że jest projekt na kilka dobrych lat, bo sama budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to łącznie będzie ponad 10 lat.

To jest najważniejszy, jeżeli chodzi o infrastrukturę projekt, myślę, że nawet po wojnie, nie licząc odbudowy w pierwszych latach powojennych - mówił.

ak, PAP