Ani w szkole ani w pracy. 750 tys. młodych Polaków bez zajęcia

Około 750 tys. młodych Polaków, czyli 12 proc. osób między 15 a 29 rokiem życia nie uczy się i nie pracuje - wynika z danych Instytutu Badań Strukturalnych.

Co ważniejsze aż 70 proc. z nich to osoby bierne zawodowo, czyli takie, które nie poszukują zatrudnienia. To ponad pół miliona osób, które nie chcą lub nie mogą pracować. Ponad połowę tej grupy stanowią kobiety. 80 proc. młodych kobiet NEET nie szuka zatrudnienia ze względu na obowiązki opiekuńcze i rodzinne. Natomiast zaledwie 8 proc. wynika z niepełnosprawności lub choroby. W przypadku mężczyzn niepełnosprawność lub choroba są w odpowiedzialne za 43 proc. NEET. Powody rodzinne lub osobiste to 31 proc., a zniechęcenie to 14 proc.



50 proc. z osób NEET nie ma żadnego doświadczenia zawodowego, a ponad 70 proc. z nich pozostaje poza rejestrami urzędów pracy. To znacznie utrudnia możliwość dotarcia do tych osób w celu zaktywizowania ich zawodowo .

Warto podkreślić, że na ogół są to ludzie, którzy po prostu nie mogą pracować ze względu na ich sytuację życiową. Mowa o chorobach, niepełnosprawności, obowiązkach opiekuńczych, czy problemach rodzinnych.

Czytaj też: Alimenciarze nie płacą. Olbrzymie zadłużenie!

Instytut Badań Strukturalnych, KG